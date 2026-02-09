CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Classifica finale curling misto Olimpiadi 2026: decisivo lo scontro diretto per il 2° posto dell’Italia
Al termine del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si conoscono i piazzamenti finali delle quattro semifinaliste: Amos Mosaner e Stefania Constantini, grazie alla vittoria sugli Stati Uniti, chiudono al secondo posto.
Il primo posto, già certificato ieri sera, va alla Gran Bretagna, con 8 successi in 9 gare: gli scozzesi affronteranno in semifinale la Svezia, quarta con 5 vittorie. Dall’altro lato del tabellone, dunque, alle 18.05, in contemporanea con l’altro match, si affronteranno ancora Italia e Stati Uniti.
Le due squadre chiudono entrambe con 6 vittorie in 9 incontri, ma l’Italia è seconda per aver vinto lo scontro diretto con gli statunitensi: il miglior piazzamento degli azzurri si traduce nel vantaggio di poter giocare con l’ultima stone a disposizione nel primo end.
CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026
1 Gran Bretagna 8 vittorie Qualificata alle semifinali
2 Italia 6 vittorie Qualificata alle semifinali
3 Stati Uniti 6 vittorie Qualificata alle semifinali
4 Svezia 5 vittorie Qualificata alle semifinali
5 Canada 4 vittorie
6 Norvegia 4 vittorie
7 Svizzera 4 vittorie
8 Cechia 3 vittorie
9 Corea del Sud 3 vittorie
10 Estonia 2 vittorie