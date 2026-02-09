Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, Finale 3°-4° posto curling misto Olimpiadi: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà la Gran Bretagna nella partita che metterà in palio la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver perso di misura la combattutissima semifinale contro gli USA, Amos Mosaner e Stefania Constantini giocheranno la finale per il terzo posto di fronte al proprio pubblico: l’appuntamento è per martedì 10 febbraio (ore 14.05), mentre l’atto conclusivo che assegnerà il titolo tra Svezia e USA si disputerà quattro ore più tardi.

I Campioni del Mondo in carica se la dovranno vedere contro Bruce Mouat e Jennifer Dodds, quotatissima coppia scozzese (ma ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack) che nella fase a girone unico si era resa protagonista di un cammino magistrale (otto successi e un solo ko) e che è poi crollata nel match da dentro o fuori contro la Svezia dei fratelli Isabella e Rasmus Wranaa, perdendo per 9-3 dopo un sesto end in cui hanno subito cinque punti in regime di power-play.

Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, avvincente e appassionante sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per salire sul terzo gradino del podio a cinque cerchi: gli azzurri riusciranno a rimettersi al collo un alloro nell’evento sportivo più importante dopo essersi laureati Campioni Olimpico a Pechino 2022?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Gran Bretagna, finale per il terzo posto nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD (gratis e in chiaro); in diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN (dalle ore 15.00), Discovery Plus e HBO Max, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GRAN BRETAGNA, FINALE BRONZO CURLING OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Gran Bretagna – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-GRAN BRETAGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1 e DAZN dalle ore 15.00, per gli abbonati; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.