Curling, Stefania Constantini annuncia sui social la composizione del nuovo team

Periodo di grandi cambiamenti nel curling italiano, dove la frattura consumatasi all’interno della Nazionale femminile ha ormai ridisegnato gli equilibri del movimento azzurro. Dopo settimane di indiscrezioni, tensioni e separazioni, è stata Stefania Constantini ad ufficializzare il nuovo corso attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: “Nuova stagione, nuova squadra! Siamo pronte per questo nuovo inizio. E voi?“. Parole semplici ma significative, con cui la skip veneta ha sancito la nascita del nuovo team destinato ad accompagnarla nel prossimo quadriennio.

La rottura del gruppo che aveva rappresentato l’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e agli ultimi Mondiali era diventata ormai inevitabile. Alla base della separazione ci sarebbero stati mesi di incomprensioni interne, divergenze tecniche e un clima sempre più complicato emerso soprattutto durante i Giochi casalinghi, chiusi con risultati inferiori alle aspettative nel torneo femminile.

Un passaggio particolarmente delicato era stato quello legato ad Angela Romei, esclusa dalla formazione titolare alle Olimpiadi. La dedica pubblica di Constantini dopo il bronzo conquistato nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner aveva alimentato ulteriormente il dibattito attorno agli equilibri interni della squadra, facendo emergere tensioni ormai profonde.

Da quella frattura sono nate due realtà distinte. Da una parte Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto ed Elena Mathis hanno deciso di proseguire insieme il proprio percorso, accogliendo nel gruppo anche Rachele Scalesse, reduce dall’esperienza con la Nazionale juniores. Dall’altra Stefania Constantini ha scelto di ripartire proprio da Angela Romei, affiancata dalle sorelle Lucrezia e Allegra Grande, per costruire una nuova formazione competitiva.

L’annuncio social della campionessa olimpica del doppio misto di Pechino 2022 rappresenta dunque molto più di una semplice presentazione: è il simbolo di una rifondazione. Un nuovo inizio, come sottolineato dalla stessa Constantini nel suo messaggio ai tifosi, con l’obiettivo di aprire un altro capitolo ai vertici del panorama internazionale.

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