Curling, Italia al bivio: doppia sfida agli USA nello stesso giorno o ancora la Gran Bretagna?

L’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini è aritmeticamente in semifinale nel torneo di doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani nell’ultima sessione la sfida con gli Stati Uniti definirà il piazzamento definitivo degli azzurri e l’avversaria in semifinale.

In caso di successo, infatti, l’Italia sarebbe seconda ed affronterebbe nel penultimo atto ancora gli statunitensi, giocando con il vantaggio dell’ultima stone nel primo end, mentre dall’altro lato del tabellone la Gran Bretagna sfiderebbe la Svezia, con l’hammer per i britannici.

In caso di sconfitta, invece, l’Italia sarebbe quarta e sfiderebbe in semifinale la Gran Bretagna, con gli scozzesi che avrebbero il vantaggio dell’ultimo tiro nella prima ripresa, mentre gli USA giocherebbero contro la Svezia, con i nordamericani con l’ultima stone nel primo end.