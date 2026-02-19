Scandalo nell’hockey ghiaccio alle Olimpiadi: Cechia in campo con più giocatori, ma gli arbitri non se ne accorgono

Un clamoroso errore arbitrale ha caratterizzato il confronto tra Cechia e Canada, quarto di finale del torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra europea ha segnato il gol del provvisorio 3-2 con addirittura otto uomini in campo: il regolamento prevede che vengano schierati cinque giocatori di movimento più il portiere. Gli arbitri non se ne sono accorti e i cechi sono passati in vantaggio, il gol è stato regolarmente convalidato.

Le immagini visionate dopo la partita hanno evidenziato che sei giocatori cechi erano effettivamente impegnati nell’azione e altri due erano sul ghiaccio, ma in fase di rientro. Secondo il regolamento, la rete doveva essere annullate e gli arbitri avrebbero dovuto assegnare uno shoot-out in favore dei nordamericani per eccesso di giocatori sul ghiaccio. Ci si chiede anche come gli arbitri abbiamo fatto a non accorgersene, visto che anche nell’esultanza si notava la superiorità numerica.

Staremmo parlando di un vero e proprio scandalo se il Canada non avesse rimontato, vincendo per 4-3 e qualificandosi così per l’attesissima semifinale da disputare contro la Finlandia: in palio il biglietto per l’atto conclusivo di domenica 22 febbraio (ore 14.10) contro la vincente del confronto tra USA e Slovacchia. Sarà una delle grandi classiche di questo sport ad assegnare l’ultima medaglia d’oro dei Giochi?