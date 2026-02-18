Hockey ghiaccio, la Finlandia beffa la Svizzera e vola in semifinale alle Olimpiadi

Clamoroso al torneo maschile di hockey su ghiaccio valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Svizzera indirizza il match nei primi minuti, amministra il gioco, prova a resistere ma poi viene beffata al fotofinish e incredibilmente battuta ai supplementari per 3-2 da una Finlandia mai doma che si aggiunge alle semifinaliste.

Partenza decisamente migliore per la compagine elvetica che, nel primo periodo, con un mortifero uno-due trova un prezioso doppio vantaggio: ad aprire la marcature è Riat, autore di una rete segnata al 14:14 grazie ad una buona combinazione con Jager; il secondo timbro è invece merito di Niederreiter che, al 15:26, su assistenza di Suter e Kurashev portando l’incontro dalla propria parte.

Più equilibrato invece il secondo tempo, in cui succede poco se non una sostituzione del portiere tra le fila dei rossocrociati con il nuovo l’ingresso di Genoni ed una penalità assegnata al nordico Lehkonen che non sortisce alcun effetto sul parziale. Sono però i finlandesi a rendersi più pericolosi, tirando per ben 16 volte in porta.

Il terzo ed ultimo periodo si apre con un momento di difficoltà per i biancoblu, costretti a fare i conti con una situazione di inferiorità costituita dal fallo di Loustarinen. Una situazione speculare che capiterà al 7:35 anche alla Svizzera per una interferenza di Moser.

Poi, a -5 dalla sirena, la Finlandia ritorna prepotentemente in corsa, timbrando la rete che accorcia le distanze per merito di Aho al 14:00, preludio di un assalto finale terminato con il pareggio strappato da Heiskanen a -2 dalla sirena. Gli elvetici, spalle al muro, incassano il colpo ed una volta arrivati al supplementare cedono alla furia finlandese, a segno con Lehkonen dopo tre minuti.