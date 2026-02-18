Hockey ghiaccio: Canada in semifinale alle Olimpiadi. Cechia superata all’overtime

Il secondo quarto di finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio, fra Canada e Cechia, si è da poco concluso sulla pista dell’Arena Santagiulia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A imporsi, al termine di una partita tiratissima è stata finita ai supplementari, con lo score di 4-3, sono stati i canadesi che staccano così il pass per le semifinali a Cinque Cerchi. Ecco come sono andate le cose.

LA CRONACA

La partita inizia in maniera molto ritmata. Il Canada passa dopo 03:05 con Celebrini, ma la Cechia pareggia i conti all’08:34 con Sedlak. Si va sull’1-1: piovono penalità. I cechi sfruttano quella inflitta a Celebrini per segnare al 14:49 in powerplay: Pastrnak si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per l’1-2.

Il secondo periodo inizia con i nordamericani a inseguire. La “cortesia” del gol in superiorità viene restituita: Kempny finisce in panca puniti e al 32:16 arriva il punto del 2-2 del Canada con MacKinnon. La formazione europea va alle corde, la nazionale della Foglia d’Acero produce complessivamente uno sforzo da 17 tiri a 5 verso la porta, ma quando suona la sirena dell’ultima pausa il risultato è in parità con il Canada che deve fare a meno di Crosby per un sospetto infortunio.

Gli ultimi venti minuti sono pieni di pathos. Nordamericani in pressione, cechi allenati a resistere e a offendere con ripartenze letali. Al 52:18 Palat sfrutta il lavoro di Hertl e Necas per griffare il 2-3. Sembra finita, ma il Canada non si dà per vinto e al 56:33 rimette le cose in piedi con Suzuki, che spara il disco dentro la gabbia rivale per il 3-3.

A 1:10 dalla fine il treno della vittoria ripassa per i cechi, ma Binnington è straordinario nel dire di no alla conclusione di Necas: si va ai supplementari.

Il restart vede ancora l’estremo difensore canadese parare in modo importante. Sul ribaltamento di fronte a 08:38 dalla fine dei primi 10′ di over time, il Canada si ridesta: Marner disegna una traiettoria incredibile che vale il 4-3 e la conclusione istantanea del match.

Festeggia il Canada, si dispera la Cechia al termine di una partita dagli sviluppi incredibili. In attesa degli altri quarti di finale, per definire la successiva griglia eliminatoria, Slovacchia e Canada volano in semifinale.