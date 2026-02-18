Hockey ghiaccio, la Slovacchia schianta la Germania e vola in semifinale nel torneo olimpico

La Slovacchia stacca il pass per le semifinali del torneo di hockey ghiaccio maschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La formazione allenata dall’head coach Vladimir Orszagh ha dominato il match contro la Germania con il punteggio di 6-2. La Slovacchia a questo punto attende la vincente del match tra Finlandia e Svizzera per capire quale sarà la sua rivale in semifinale.

SLOVACCHIA-GERMANIA 6-2

Il primo tempo si apre con i tedeschi che provano a tenere duro, ma la Slovacchia non dà loro scampo. Il vantaggio, infatti, arriva al minuto 18:06 con Regenda che segna l’1-0 su assist di Cernak. Nel secondo periodo è dominio assoluto degli slovacchi. Prima arriva il raddoppio di Kelemen al 24:01 su assist dello stesso Regenda, quindi 3-0 di Okullar al 24:34 su assist di Hudacek, prima che Dvorsky vad a a calare il poker al 30:21 su assist dello stesso Okullar.

Nel momento peggiore arriva il primo squillo della Germania che va a referto con Reichel al minuto 34:59 con il 4-1. Si arriva al terzo periodo e la Slovacchia si mette ai ripari con la rete del 5-1 messa a segno da Regenda su assist di Koch. I teutonici tornano a segno con il 5-2 di Tiffels al 49:09 in power-play su assist di Reichel. Nel finale c’è tempo anche per la rete di Tatar che porta il punteggio sul 6-2 al 56:33 a porta vuota.