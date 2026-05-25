LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezza

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Slovenia , valido per il settimo e ultimo incontro della fase a gironi dei Mondiali di hockey, con gli azzurri che affrontano un vero e proprio play out contro le lince. La Nazionale di Jukka Jalonen ha bisogno di una vittoria entro i tre tempi regolamentari per centrare la salvezza e per restare in Top Division.

Gli azzurri, dopo la sconfitta ai rigori contro la Danimarca che è valsa la salvezza per i leoni, si ritrova a due punti di distanza proprio dagli sloveni che nei giorni passati hanno vinto dopo i supplementari contro la Repubblica Ceca e ha perso, sempre dopo i tempi regolamentari, con la Slovacchia.

L’Italia, nel corso del torneo, oltre la sconfitta prima citata contro la Danimarca, ha perso contro il Canada per 0-6, contro la Slovacchia per 1-4, contro la Norvegia per 0-4, contro la Repubblica Ceca per 1-3 e contro la Svezia per 0-3. Non sono arrivate vittorie, ma basterebbe centrare il successo contro la Slovenia per la salvezza, ed è assolutamente possibile con un match che verrà disputato ad armi pari.

L’incontro tra Italia e Slovenia inizierà alle 20.20 e verrà disputato alla BCF Arena di Friburgo, in Svizzera. Segui l’intera partita in Diretta e in Live di OA Sport con la cronaca testuale che vi proponiamo! Buon divertimento a tutti!