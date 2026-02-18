Hockey ghiaccioMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Hockey ghiaccio: USA alle semifinali delle Olimpiadi passando dai supplementari. Cede la Svezia
Un programma dei quarti di finale clamoroso, chiuso con un’altra partita ricca di pathos, imprevedibilità ed emozioni. La sfida che definito l’ultima squadra semifinalista nel torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha visto gli USA prevalere, ai supplementari, sulla Svezia con il punteggio di 2-1, in un testa a testa che ha messo sul ghiaccio solo ed esclusivamente stelle delle NHL.
LA CRONACA
Il primo periodo vive di una fase di studio iniziale che si rispecchia anche nell’equilibrio dei tiri verso le gabbie difese da Hellebuyck e Markstrom. Si va al riposo sullo 0-0 con 10 tiri per gli statunitensi e 11 per gli scandinavi, quest’ultimi bravi a fronteggiare peraltro un’inferiorità iniziale per un due minuti comminato a Forsling.
Nella seconda frazione le cose cambiano. Gli americani prendono in mano il pallino del gioco in maniera decisa assaltando la porta dei rivali sino a quando al 31:03 Larkin non trova il modo, sull’azione orchestrata dai fratelli Jack e Quinn Hughes, di andare a mettere a referto il punto dell’1-0 con cui peraltro si va all’ultimo break.
Parte così la terza frazione di gara. La Svezia capisce di dover alzare i ritmi e la produzione offensiva, mentre il tempo inizia a scorrere in maniera inesorabile. Sul taccuino della gara si alternano occasioni per il pareggio al possibile raddoppio statunitense. Gli scandinavi al 58:22 tolgono il portiere per aggiungere un ulteriore uomo di movimento: la mossa paga perché al 58:29 arriva l’1-1 di Zibanejad, con la compartecipazione di un Hellebuyck tutt’altro che perfetto.
Suona la sirena, si va ai supplementari, per la terza volta in quattro quarti di finale. All’overtime gli USA tornano protagonisti, la Svezia non riesce a uscire dal terzo difensivo: dopo 03:27 Quinn Hughes griffa il gol che vale l’accesso alle semifinali.
Le partite che valgono la zona medaglia si definiscono così, in base al power ranking di piazzamento, questo è il quadro delle semifinali: Canada-Finlandia, USA-Slovacchia. Le partite si disputeranno il 20 febbraio.