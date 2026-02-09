Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 9 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi lunedì 9 febbraio va in scena la sesta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: inizia la prima settimana completa di questa edizione dei Giochi, verranno messi in palio cinque titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino di medaglie dopo un weekend che ha portato in dote ben nove allori (un oro, due argenti, sei bronzi).

Lo sci alpino sarà protagonista con la combinata a squadre maschile: prima volta per questa prova ai Giochi (e seconda in assoluto dopo i Mondiali dello scorso anno), si gareggerà a coppie con un atleta che si cimenterà in discesa libera (ore 10.30) e l’altro che disputerà lo slalom (ore 14.00), si sommeranno i due tempi e si delineerà la classifica generale. Riflettori puntati sui binomi composti da Giovanni Franzoni con Alex Vinatzer e Dominik Paris con Tommaso Sala.

Si assegneranno le prime medaglie nello sci freestyle con lo slopestyle femminile protagonista a Livigno: sarà in gara la nostra Maria Gassliter, ma ambire a un piazzamento di vertice appare molto difficile. A completare il quadro in ottica gare da podio saranno i 1000 metri femminili di speed skating, il trampolino piccolo maschile di salto con gli sci, il Big Air femminile di snowboard, senza reali carte da podio per il Bel Paese.

L’Italia giocherà sicuramente la semifinale del torneo di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini affronteranno gli USA nell’ultimo incontro del round robin, poi in serata la sfida da dentro o fuori ancora contro gli americani (in caso di successo mattutino) oppure contro la Gran Bretagna. Da seguire anche la rhythm dance di pattinaggio artistico con Charlene Guignard e Marco Fabbri, il confronto tra Italia e Giappone nell’hockey ghiaccio femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (lunedì 9 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

08.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 1

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 1

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia

10.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 1

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, discesa libera

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (prima manche)

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)

13.00 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 3-4

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (terza manche)

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, slalom

14.10 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 3-4

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Francia

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prima manche

17.30 SPEED SKATING – 1000 metri femminile

18.05 CURLING – Doppio misto, semifinali (gli incroci si conosceranno al termine dell’ultimo turno del round robin previsto alle ore 10.05, ci sarà l’Italia o contro gli USA o contro la Gran Bretagna)

18.32 SLITTINO – Singolo femminile, seconda manche

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, primo turno

19.20 PATTINAGGIO DI FIGURA – Rhythm dance

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (prima manche)

19.53 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (seconda manche)

20.12 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, finale

20.17 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (terza manche)

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Cechia

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 10.05 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 10.00 alle ore 14.30 e dalle ore 17.30 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

08.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 1: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 1: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

09.00 SLITTINO – Staffetta a squadre, prove cronometrate 1-2: Italia

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA

10.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 1: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, discesa libera: Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (prima manche): Maria Gasslitter

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (seconda manche): Maria Gasslitter

13.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 3-4: Andrea Voetter/Marion Oberhofer

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (terza manche): Maria Gasslitter

13.53 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 3-4: Emanul Rieder/Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler/Fabian Malleier

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, slalom: Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prima manche: Sandra Robatscher, Verena Hofer

17.30 SPEED SKATING – 1000 metri femminili: Maybritt Vigl

18.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, trial round: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

18.05 CURLING – Doppio misto, semifinali: Italia-USA/Gran Bretagna

18.35 SLITTINO – Singolo femminile, seconda manche: Sandra Robatscher, Verena Hofer

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, primo turno: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

19.20 PATTINAGGIO DI FIGURA – Danza sul ghiaccio, rhythm dance: Charlene Guignard/Marco Fabbri

20.12 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, finale: eventuali Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam