LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Robatscher e Hofer per sorprendere

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara di singolo femminile di slittino in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul budello intitolato ad Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo le emozioni non mancheranno. Quest’oggi saranno di scena le prime due manche: la prima scatterà alle ore 17:00 e la seconda alle ore 18:35.

Regna sovrana l’incertezza sull’esito conclusivo di questa prova. Le prove cronometrate di questi giorni hanno sicuramente aiutato le atlete a trovare il giusto feeling, anche in rapporto alla preparazione dei materiali, influenzati dalle temperature presenti sulla pista. La tedesca Julia Taubitz ha chiuso in testa la seconda giornata di prove, ma non è certo l’unico nome da osservare con attenzione.

Ci sono anche le austriache Lisa Schulte, Dorothea Schwarz e Hannah Prock, oltre alle altre teutoniche Merle Fraebel e Anna Berreiter e alle statunitensi Summer Britcher e Ashley Farquarson, senza dimenticare le nostre Verena Hofer e Sandra Robatscher che, come si è visto nelle prove, sono pronte per puntare in alto. Vedremo se le azzurre sapranno trovare quel qualcosa in più, pungolate anche dal fatto di competere in casa.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della gara di singolo femminile di slittino in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti sulle due run di scena sul budello intitolato ad Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Come detto, la prima manche inizierà alle 17:00, mentre la seconda alle 18:35. Buon divertimento!