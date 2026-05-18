Vela, Lorenzo Brando Chiavarini parte forte agli Europei ILCA. Cinque azzurri nella top15

Dopo una domenica priva di azione a causa del vento instabile, va in archivio ufficialmente la prima vera giornata dei Campionati Europei Open ILCA 2026, in corso di svolgimento nelle acque del Mare Adriatico a Kaštela (in Croazia). Quest’oggi si sono disputate tre regate sia nelle tre flotte del singolo maschile ILCA 7 che nelle due flotte del singolo femminile ILCA 6.

Buone notizie in chiave azzurra soprattutto tra gli uomini, con Lorenzo Brando Chiavarini che ha chiuso il day-2 al secondo posto assoluto della graduatoria Open (4-2-4 il suo score nel gruppo blu) con 10 punti ma in prima posizione tra gli europei, infatti davanti all’azzurro c’è solamente l’australiano George Gautrey (6-1-1 nella flotta gialla) con 8 punti. Avvio positivo anche per la giovane promessa Antonio Pascali, nono overall e sesto europeo (leader della classifica U23) con 15 punti grazie ad un parziale odierno di 7-3-5 nella Blue Fleet.

Partenza incoraggiante sempre sul fronte italiano per Dimitri Peroni (1-15-2, punteggio molto incoraggiante in attesa degli scarti), 12° assoluto e 8° europeo, e per Cesare Barabino (3-5-14), 15° overall e 10° a livello continentale. Più distanti ma virtualmente in zona qualificazione per la Gold Fleet anche Pietro Giacomoni 27° e Attilio Borio 38° assoluti.

Scenario meno roseo tra le donne, con la giovane emergente Ginevra Caracciolo che si attesta al decimo posto assoluto, in nona piazza tra le europee ed in seconda tra le U23 con una buona continuità di risultati nella flotta gialla (9-10-6). Non male l’azzurra più quotata Chiara Benini Floriani, 19ma overall e 16ma europea con uno score altalenante nel gruppo giallo (7-31-1), mentre dovranno inseguire da più lontano Matilda Talluri 30ma, Sara Savelli 32ma, Carolina Albano 36ma ed Emma Mattivi 47ma. Graduatoria Open comandata dalla statunitense Emma Rose.