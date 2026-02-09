LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: Italia mina vagante con Franzoni/Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la startlist della combinata a squadre maschile delle Olimpiadi

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della combinata a squadre maschile in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la discesa si disputerà alle ore 10.30, mentre lo slalom si terrà alle 14.00.

Saranno al cancelletto di partenza 21 coppie in rappresentanza di 9 Paesi: in casa Italia saranno quattro le squadre al via. In discesa Florian Schieder (Italia 4) partirà con il pettorale numero 8, Giovanni Franzoni (Italia 1) con il 9, Dominik Paris (Italia 2) con il 12, e Mattia Casse (Italia 3) con il 15.

Nella seconda manche toccherà invece agli slalomisti: Tobias Kastlunger per Italia 4, Alex Vinatzer per Italia 1, Tommaso Sala per Italia 2, e Tommaso Saccardi per Italia 3. Attenzione alle coppie elvetiche formate da Marco Odermatt e Loic Meillard (Svizzera 1), e da Franjo Von Allmen e Tanguy Nef (Svizzera 2).

La combinata a squadre maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via con la discesa alle 10.30 e poi proseguirà con lo slalom alle 14.00: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.00 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!