Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Live SportMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: Italia outsider nella combinata maschile di sci

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni / LaPresse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 9 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità