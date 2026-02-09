LIVE Italia-Usa, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner per una semifinale più “morbida”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, qquinta sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. È una partita che non vale l’accesso alle semifinali, ma può valere tantissimo per il loro sviluppo. Italia–Stati Uniti chiude il round robin del torneo di doppio misto di curling e mette in palio una posta strategica: il piazzamento finale e, di conseguenza, l’avversaria degli azzurri nel penultimo atto.

L’Italia di Stefania Constantini e Amos Mosaner ha già centrato l’obiettivo principale, conquistando con una giornata d’anticipo la qualificazione matematica alle semifinali al termine di un girone giocato con solidità, personalità e una continuità di rendimento che ha pochi eguali nel torneo. Nel format del round robin a dieci squadre, però, ogni dettaglio conta e l’ultima partita può cambiare radicalmente lo scenario.

La sfida con gli Stati Uniti diventa così uno snodo chiave. In caso di vittoria, l’Italia chiuderebbe al secondo posto, ritrovando proprio gli statunitensi in semifinale ma con un vantaggio non secondario: l’ultima stone nel primo end, fattore spesso decisivo negli equilibri del doppio misto. Dall’altra parte del tabellone, invece, si profila il confronto tra Gran Bretagna e Svezia, con hammer iniziale per i britannici.

Un eventuale ko, al contrario, farebbe scivolare gli azzurri al quarto posto, aprendo una semifinale di altissimo livello contro la Gran Bretagna, questa volta con gli scozzesi a partire con il vantaggio dell’ultima stone. Gli Stati Uniti, invece, si troverebbero ad affrontare la Svezia nell’altra semifinale.

Al di là degli incroci, Italia–USA rappresenta anche un test di spessore tecnico e mentale. Gli americani hanno mostrato solidità crescente nel corso del torneo, mentre Constantini e Mosaner puntano a chiudere il girone con un’ulteriore prova di forza, mandando un messaggio chiaro a tutte le rivali.