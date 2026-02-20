Canada-Finlandia e USA-Slovacchia oggi in tv: orari semifinali hockey ghiaccio Olimpiadi e streaming

Dopo l’assegnazione delle medaglie al femminile, per il torneo maschile di hockey su ghiaccio – alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – è arrivato il momento della verità: quello delle semifinali.

In questo venerdì 20 febbraio infatti si giocheranno le partite che poi definiranno quali formazioni si andranno a giocare l’oro e quali invece dovranno lottare per il bronzo: si comincia alle 16.40 con un attesissimo Canada-Finlandia, sfida davvero di difficile lettura che mette di fronte i nordamericani e i nord europei in un incrocio tutto da vivere lungo i 60 (e forse più) minuti di gioco, successivamente alle 21.40 sarà il momento di USA-Slovacchia, la formazione più attesa alle Olimpiadi contro quella che è diventata la rivelazione dei Giochi e che ora sogna un altro colpaccio dopo essersi resa sin qui autrice di un percorso meraviglioso.

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming, delle semifinali del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuito su Rai Play, oltre che in abbonamento su Discovery Plus, HBO Max e DAZN mediante i canali addizionali di Eurosport.



CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE SEMIFINALI

Venerdì 20 febbraio



Ore 16.40 Canada-Finlandia (Semifinale 1) – Diretta tv Rai Sport (in alternanza con il bob)

Ore 21.10 USA-Slovacchia (Semifinale 2) – Diretta tv Rai Sport

HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport per entrambe le partite

Diretta streaming: tutte le partite in streaming gratuito su Rai Play e in abbonamento su Discovery Plus e HBO Max e DAZN tramite i canali addizionali di Eurosport

Diretta testuale: OA Sport