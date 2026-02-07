A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (7 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 7 febbraio, si inizieranno ad assegnare le medaglie nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’emozionante cerimonia d’apertura che ha decretato l’inizio ufficiale dei Giochi, si farà decisamente sul serio. Diverse le gare in cui sarà in gioco il podio: la discesa libera maschile di sci alpino, lo skiathlon femminile di sci di fondo, i 3000 metri femminili di speed skating, il trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, ed il big air maschile di snowboard.

Sulle nevi della mitica Stelvio, a Bormio, gli uomini-jet saranno chiamati a dare delle risposte. Si spera che in casa Italia si risponderà presente. A tenere alto il vessillo italico saranno Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse. Gli azzurri se la vedranno con lo squadrone svizzero, guidato dai fenomenali Marco Odermatt e Franjo von Allmen. Il via della gara è previsto alle 11:30.

A partire dalle ore 17:00, invece, comincerà lo slittino, con le prime due discese, sulle quattro totali previste, del singolo maschile: in entrambe le circostanze saranno al via tre azzurri, ovvero Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller. Nel corso delle prove ci sono stati ottimi riscontri, vedremo se queste sensazioni si confermeranno.

Assisteremo anche alla terza prova di discesa femminile sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, alla gara femminile dello skiathlon, con Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa, senza dimenticare i 3000 metri di speed skating con Francesca Lollobrigida e il singolo femminile di slittino. Tornerà anche la nazionale di hockey su ghiaccio femminile, che sfiderà la Svezia, e tanto altro…

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Sabato 7 febbraio

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia

10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche) (Maria Gasslitter)

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse)

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 3 (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago)

11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche) (Maria Gasslitter)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone

13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile (Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa)

13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche) (Miro Tabanelli)

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud

14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche) (Miro Tabanelli)

16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

17.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, trial round (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia

19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (prima manche) (Ian Matteoli)

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile (Daniel Grassl)

19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche) (Ian Matteoli)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche) (Ian Matteoli)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada

22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance (Guignard/Fabbri)

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.40-17.10, 20.30-23.30).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.05-22.55), Eurosport2 (17.15-22.55), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.