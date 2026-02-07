LIVE Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: la partita che ci dirà se si potrà davvero sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Svezia, partita valevole per la fase a gironi dell’hockey ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo il primo storico successo in una rassegna a cinque cerchi le azzurre tornano sul ghiaccio in una partita già importante.

All’esordio in questa rassegna olimpica l’Italia ha battuto 4-1 la Francia, ottenendo una vittoria storica per il movimento azzurro. La squadra di casa ha dominato le transalpine per 60 minuti e reagendo con grande caparbietà al vantaggio francese. Le reti delle azzurre portano la firma di Kayla Tutino, Rebecca Roccella, Matilde Fantin e Kristin Rovere.

Vittoria all’esordio anche per la Svezia, che nel primo match di questo raggruppamento ha battuto per 4-1 la Germania. Come successo alle azzurre anche le scandinave sono andate in svantaggio, subendo dopo 8 minuti la rete di Jobst-Smith. 3 minuti più tardi le svedesi hanno pareggiato con Lina Ljungblom, autrice anche della rete del vantaggio nel secondo periodo. A chiudere l’incontro sono stati i gol di Mira Jungaker e Thea Johansson.

L’incontro odierno è già estremamente importante ai fini della qualificazione alla fase finale di questo torneo olimpico. Le italiane proveranno ad ottenere un nuovo successo per rimanere a punteggio pieno e mantenere nel mirino la prima posizione, traguardo importante per sognare una medaglia. Al momento l’Italia è in testa al raggruppamento con 3 punti, così come Svezia e Giappone, che all’esordio ha battuto 3-2 la Francia.

La sfida tra Italia e Svezia è in programma all’IHO Arena Milano Santagiulia alle 14.40. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!!