LIVE Slittino, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prime due manche per Fischnaller

Il programma delle prime due manche del singolo maschile delle Olimpiadi

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale delle prime due manche del singolo maschile dello slittino, valevoli per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara è spalmata su due giorni, con la terza e la quarta discesa previste domani.

In casa Italia saranno tre gli azzurri al via della gara odierna: le speranza maggiori sono riposte su Dominik Fischnaller, che bene ha fatto anche nelle sei prove cronometrate, anche se si è comportato in maniera egregia pure Leon Felderer. Completa il quadro dei tre italiani presenti Alex Gufler, che ha gravitato attorno alla top ten in prova.

I pericoli maggiori vengono dalla Germania, con Felix Loch e Max Langenhan che sono cresciuti col passare degli allenamenti, ma va tenuta d’occhio anche l’Austria, con Wolfgang Kindl e Nico Gleirscher. Attenzione alla Lettonia, che schiera Kristers Aparjods e Gints Berzins.

La prima manche del singolo maschile di slittino, valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via alle ore 17.00 (la seconda si terrà dalle 18.32): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 16.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!