LIVE Olimpiadi 2026, liveblog 7 febbraio in DIRETTA: turbine di eventi con sci alpino, curling, slittino e gare a volontà!

Mattia Casse / LaPresse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI SABATO 7 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA

