LIVE Speed skating, 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA: Wiklund sfida le olandesi, Lollobrigida per stupire

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio Milano Speed Skating Stadium, il programma della rassegna a Cinque Cerchi del pattinaggio di velocità pista lunga inizierà a partire da oggi (ore 16:00) e saranno i 3000 metri femminili a illuminare la scena.

In casa Italia, Francesca Lollobrigida si presenta con la voglia di far bene in una stagione molto complicata. Un’infezione virale ha fatto dubitare non poco la pattinatrice romana, ma il periodo delle perplessità è alle spalle. La concentrazione è massima per dare tutto quello che si ha in una specialità che aveva permesso all’azzurra di conquistare l’argento olimpico a Pechino nel 2022.

Chiaramente, la condizione non è la stessa di quattro anni fa, ma la determinazione e la voglia di combattere sono le medesime. Metterà questo sul ghiaccio meneghino l’atleta nostrana, che spera anche di “nutrirsi” del supporto del pubblico di casa per andare oltre i limiti attuali e regalarsi un sogno.

La favorita principale per il successo dell’oro è la norvegese Ragne Wiklund, protagonista di una stagione di Coppa del Mondo estremamente solida, impreziosita da successi pesanti sia nei 5000 che nei 3000 metri. La scandinava però dovrà guardarsi dalle olandesi Joy Beune e Marijke Groenewoud, sempre temibili su questa distanza.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dello speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 16:00 e dopo la quinta coppia, a metà gara, ci sarà la pausa per la preparazione del ghiaccio. Buon divertimento!