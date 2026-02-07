Live SportMilano Cortina 2026OlimpiadiSlopestyleSport Invernali
LIVE Freestyle, slopestyle femminile Olimpiadi in DIRETTA: Gasslitter a caccia della finale
Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle qualificazione dello slopestyle femminile, con la gara che sarà divisa in ben due manche, alla fine delle quali le prime dodici atlete passeranno alla finale che verrà disputata lunedì 9 febbraio alle ore 12.30.
A rappresentare l’Italia in questa disciplina, c’è solo la giovanissima Maria Gasslitter lasciata sola da Flora Tabanelli che, appena rientrata dall’infortunio, ha scelto di partecipare solo al Big Air, che inizierà nel corso della terza e ultima settimana di giochi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
L’azzurra, che partecipa per la prima volta a dei giochi olimpici, farà di tutto per rientrare nelle prime dodici al termine delle due manche: ricordiamo che i punteggi delle due prove verranno sommate per decretare la classifica finale delle ventisei atlete che partecipano alla qualificazione.
La prima manche delle qualificazioni di slopestyle femminile con Gasslitter in piena lotta per la finale inizierà alle 10.30, con la seconda manche che invece da programma partirà alle 11.35, salvo qualche imprevisto che potrebbe capitare nel corso della prima parte della gara. Segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza Maria!