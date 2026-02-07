Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 7 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (7 FEBBRAIO)

SCI ALPINO

Ore 11.30: discesa maschile (Bormio)

E’ la nostra gara tabù. L’unico azzurro ad aver vinto un oro olimpico in discesa fu il pioniere Zeno Colò in un’altra era: Oslo 1952. Tutti gli azzurri in gara possono ambire al podio, seppur con percentuali diverse. Gli uomini da battere saranno gli svizzeri Marco Odermatt e Franjo Von Allmen, ma sulla ‘Stelvio’ può ben disimpegnarsi anche Giovanni Franzoni. Dominik Paris deve sfatare a sua volta un tabù: non è mai salito sul podio alle Olimpiadi. In carriera vanta ben sette vittorie a Bormio, ma l’ultima risale al 2021. Più defilati Mattia Casse e Florian Schieder: se non sbagliassero nulla, allora potrebbero anche stupire.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Giovanni Franzoni 60%

Dominik Paris 50%

Mattia Casse 25%

Florian Schieder 20%

SPEED SKATING

Ore 16.00: 3000 metri femminile

Per la stagione affrontata, con un virus che l’ha messa KO per diverse settimane, Francesca Lollobrigida non parte tra le pretendenti ad una medaglia. Va considerata una outsider, ma oggettivamente il risultato più alla portata sembra una top10. La donna da battere sarà la norvegese Ragne Wiklund, ma attenzione anche all’olandese Joy Beune ed alla canadese Isabelle Weidemann.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Francesca Lollobrigida 10%

SNOWBOARD

Ore 19.30: finale big air maschile

Sulla carta il Giappone potrebbe anche monopolizzare il podio. I nipponici sono i più solidi in assoluto: possono sbagliare un salto, ma difficilmente ne falliscono due. Ian Matteoli in questa stagione non è mai salito sul podio in Coppa del Mondo, ma in qualificazione ha dimostrato di avere punteggi elevati nelle gambe. Il suo problema è sempre stato nella costanza di rendimento. Deve rischiare tutto, evitare sbavature e sperare di inserirsi nella corsa per le medaglie.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Ian Matteoli 35%