LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: Diggins favorita, le azzurre ci provano

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon femminile valido per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In Val di Fiemme, sul mitico tracciato di Tesero, si disputa la prima del programma del fondo, che si sviluppa sulla distanza dei 20 km.

Sarà lo skiathlon a inaugurare ufficialmente il programma olimpico dello sci di fondo ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, nella cornice ormai simbolo di Tesero, in Val di Fiemme, teatro di dieci gare che metteranno in palio 30 medaglie complessive. Un contesto ben conosciuto dagli azzurri, chiamati subito a confrontarsi con una prova impegnativa come lo skiathlon, che combina tecnica classica e tecnica libera in un’unica gara.

Il debutto sarà affidato allo skiathlon femminile, in programma sabato 7 febbraio alle ore 13.00, con tre italiane al via: Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa. Le prospettive di podio restano prudenti, ma i riflettori sono puntati soprattutto su Gismondi, classe 2004, considerata oggi il profilo più interessante del fondo femminile italiano.

La giovane trentina ha già lasciato intravedere il proprio potenziale, come dimostra il sesto posto nella 10 km di Trondheim, un risultato di rilievo a livello internazionale. Molto dipenderà dalla condizione fisica, dopo lo stop che l’ha fermata da metà dicembre, ma lo skiathlon può diventare un test significativo in chiave olimpica. Comarella e Di Centa completano una squadra orientata soprattutto a crescere e fare esperienza, in una gara che si annuncia estremamente competitiva.

Sul fronte delle favorite, la statunitense Jessie Diggins resta uno dei nomi principali: dovrà contenere il distacco nella frazione in classico, per poi esprimere tutto il proprio potenziale in tecnica libera. Forte anche la Svezia, che si presenta con Frida Karlsson ed Ebba Andersson, entrambe in cerca di un risultato di prestigio. In casa Norvegia il punto di riferimento è Heidi Weng, senza dimenticare possibili outsider come le fondiste finlandesi o l’austriaca Stadlober.

Si comincia a partire dalle ore 13.00.