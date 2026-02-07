LIVE Snowboard, Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Ian Matteoli sfida la corazzata giapponese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale olimpica del Big Air di snowboard maschile! Nello Snow Park di Livigno l’unico italiano in gara Ian Matteoli cercherà di confermare le sensazioni più che positive delle qualifiche andando a caccia di un podio.

Lo snowboarder azzurro ha agguantato l’accesso alla finale con il secondo miglior punteggio! Dopo una prima run eccezionale che gli è valsa 93.75 punti (miglior salto di tutta la giornata), Matteoli non ha rischiato altri salti di estrema difficoltà. La somma della prima e della terza run da 80.75 punti, hanno comunqe portato l’azzurro alla seconda posizione in classifica. Davanti al classe 2005 tricolore si è classificato solo il giapponese Hiroto Ogiwara con il punteggio totale di 178.50.

Subito dietro Matteoli, che ha ottenuto il punteggio di 174.50 in totale, troviamo il nipponico Kira Kimura ed il cinese Yiming Su, grande favorito per la medaglia d’oro, ma autore di un errore nel primo salto che gli ha in parte complicato l’accesso alla finale. Oltre al primo e terzo delle qualificazioni, lo squadrone del sol levante potrà contare anche su Hasegawa (quinto in qualifica) e Kimata (decimo). La qualifica ha mietuto poche vittime fra i possibili contendenti per una medaglia, l’unico nome di lusso rimasto fuori dalla finale è il norvegese Kleveland, primo degli esclusi per un solo punto. Non sarà ovviamente della finale lo sfortunato canadese Mc Morris che ha subito un grave infortuno in allenamento prima delle qualificazioni di giovedì.

L’azzurro in questa stagione non era sembrato finora in grande condizione, chissà se la preparazione non sia stata pensata proprio per emergere nel momento decisivo! Prima delle Olimpiadi Matteoli ha superato solamente una volta le qualificazioni, nell’evento di Pechino del 6 dicembre, dove ha chiuso in sesta posizione. Nelle altre due gare l’italiano aveva ottenuto un dodicesimo ed un tredicesimo posto. La speranza è che in questa finale possa arrivare il miglior risultato stagionale, magari salendo anche su un gradino del podio…

La finale di Snowboard Big Air delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 comincerà alle 19.30 con la prima run. Alle 19.53 e poi alle 20.17 andranno in scena rispettivamente la seconda e terza manche. OA Sport vi proprone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamementi costanti, buon divertimento!