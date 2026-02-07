LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Nika Prevc contro tutte, Sieff per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sui trampolini di Predazzo per quanto riguarda il Salto con Gli Sci, la prova femminile su Normal Hill (HS109) apre ufficialmente le danze.

Dopo due giornate di salti di allenamento sul trampolino piccolo del rinnovato stadio Giuseppe del Ben di Predazzo (TN) ecco che si comincia a fare sul serio dall’HS109, visto che si assegneranno le prime medaglie dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 per le donne volanti. L’Italia si presenta con un contingente di 4 atlete: Annika Sieff, Martina Ambrosi, Lara e Jessica Malsiner e Martina Zanitzer. Obiettivo top 30 per la fiemmese ex combinatista, mentre per le altre si gareggerà senza particolari ambizioni.

La donna da battere, sia qui che sul trampolino grande è Nika Prevc (SLO). Sorella dell’uomo da battere al maschile, Domen, oggi proverà a mettere la prima pietra di quello che si aspetta essere un dominio assoluto della Slovenia sul trampolino. I cugini sloveni partono favoriti in tutte le prove individuali, e anche in quelle a squadre. Proveranno a imporsi in tutte le gare una coppia di fratelli, fatto che ovviamente sarebbe senza precedenti. Le rivali principali sono le norvegesi Stroem, Kvandal e Opseth, così come la canadese Strate e le tedesche Freitag, Reisch, Seyfarth e Schimd.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della gara su trampolino piccolo di Predazzo, che assegna l’oro, il primo del salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si parte alle 18:45 con il primo turno, si qualificano al secondo solo le migliori 30. Vi aspettiamo!