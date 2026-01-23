Sport in tv oggi (venerdì 23 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 23 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, speed skating, slittino e sci freestyle, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.

L’Italia sfiderà alle ore 20.30 la Serbia nella seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile: la vincente di questo match affronterà in finale, domenica alle ore 20.30, la vincente dell’altra semifinale, che alle ore 17.00 di oggi metterà di fronte Grecia ed Ungheria.

Saranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:32:00, Dominik Paris col 6 alle 11:40:15, Giovanni Franzoni col 7 alle 11:42:30, Mattia Casse col 19 alle 12:08:45, Christof Innerhofer col 24 alle 12:19:00, Marco Abbruzzese col 40 alle 12:46:00, Benjamin Jacques Alliod col 46 alle 12:54:30, Florian Schieder col 49 alle 12:58:45 e Max Perathoner col 54 alle 13:05:50.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 23 gennaio

1.00 Tennis, Australian Open: 1° turno maschile e femminile (3° match dall’1.00 Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, 3° match dall’1.00 non prima delle 7.00 Paolini-Jovic) – discovery+, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels, dall’1.30 a fine giornata Eurosport 1 HD e DAZN, dalle 4.00 alle 11.00 Eurosport 2 HD

1.30 Ciclismo, Tour Down Under: 3a tappa – discovery+

8.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni HS137 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Snowboard, Coppa del Mondo Simonhohe: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: singolo maschile – discovery+

11.00 F1, presentazione Ferrari – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 24, skysport.it

11.30 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: singolo femminile – discovery+

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: superG maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: qualificazioni team sprint tl maschile e femminile – discovery+

13.00 Snowboard, Coppa del Mondo Simonhohe: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

13.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Veysonnaz: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, al termine dello sci alpino anche su Eurosport 2 HD e DAZN

14.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: team sprint tl maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

15.30 Pallamano, Europei: Islanda-Croazia – Pallamano TV

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo/Mondiali Volo Oberstdorf: HS235 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

17.00 Pallanuoto, Europei: semifinale, Grecia-Ungheria – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

18.00 Pallamano, Europei: Svizzera-Ungheria – Nessuna copertura tv / streaming

18.15 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto Na Morave: 12.5 km short individual femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.30 Speed skating, Coppa del Mondo Inzell: 500 e 1500 uomini e donne – discovery+, YouTube Skating ISU

20.30 Pallanuoto, Europei: semifinale, Italia-Serbia- Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

20.30 Pallamano, Europei: Francia-Portogallo – Nessuna copertura tv / streaming

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Stella Rossa – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.45: Calcio, Serie A: Inter-Pisa – DAZN, DAZN 1