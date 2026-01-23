LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni sogna di impensierire Odermatt

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino entra nel suo cuore simbolico con il SuperG di Kitzbühel, in programma venerdì 23 gennaio alle 11.30 sulla leggendaria Streif. L’86ª edizione dell’Hahnenkamm-Rennen si apre come da tradizione con una gara che vale molto più di una semplice vittoria stagionale: il SuperG tirolese è da sempre un termometro tecnico e mentale, capace di indicare chi è davvero pronto a misurarsi con la discesa più iconica del circuito, in programma sabato.

In questo scenario carico di storia e pressione, l’Italia si presenta con ambizioni concrete, forse come non accadeva da anni alla vigilia di Kitzbühel. I segnali arrivati nelle ultime settimane sono stati fortissimi: tre podi consecutivi in Val Gardena, seguiti dalla vittoria e dal terzo posto di Giovanni Franzoni a Wengen, tra SuperG e discesa, hanno rilanciato con decisione il peso specifico della squadra azzurra nel settore velocità. Il SuperG di venerdì assume quindi un doppio valore: da un lato è una gara chiave per la classifica di specialità, dall’altro rappresenta un passaggio cruciale in vista della discesa di sabato 24 gennaio, che per molti atleti è la gara più importante dell’intera stagione. Franzoni arriva a Kitzbühel da terzo nella classifica di SuperG, alle spalle di Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr, e con la consapevolezza di poter giocare un ruolo da protagonista anche su una pista che non perdona errori.

L’azzurro ha già dimostrato di sapersi esaltare sulla Streif: un anno fa chiuse decimo in SuperG e quattordicesimo in discesa con pettorali altissimi, risultati che allora sembravano promettenti e che oggi, alla luce dell’evoluzione tecnica e mentale mostrata in stagione, assumono un significato ancora più rilevante. La sua crescita è evidente soprattutto nella capacità di mantenere velocità e precisione nei tratti più complessi, qualità decisive su un tracciato come quello di Kitzbühel, dove il SuperG non è una semplice discesa accorciata ma una gara completa, fatta di scorrimento, coraggio e interpretazione. Accanto a Franzoni, l’Italia schiera un gruppo esperto e competitivo. Dominik Paris, tre volte vincitore in discesa sulla Streif e già trionfatore in SuperG nel 2015, resta un riferimento assoluto per conoscenza della pista e gestione delle situazioni limite. Mattia Casse arriva da una stagione solida, mentre Florian Schieder, due volte secondo proprio a Kitzbühel, ha qui uno dei suoi terreni più favorevoli. Attenzione anche a Christof Innerhofer, spesso brillante nei grandi appuntamenti, e a Benjamin Jacques Alliod, reduce da buone prestazioni a Wengen. Completano il gruppo azzurro Bosca, Abbruzzese, Perathoner e Miggiano, tutti motivati anche in chiave olimpica: la Streif, ancora una volta, è un passaggio chiave verso Milano-Cortina.

Il contesto internazionale resta ovviamente di altissimo livello. La Svizzera si affida alla leadership di Odermatt, leader della classifica di SuperG con un margine importante, mentre l’Austria gioca in casa con una squadra profonda e qualitativa, guidata da Kriechmayr, Haaser e Babinsky. Ma, rispetto al recente passato, l’Italia non parte più da outsider: i numeri della stagione, la continuità di risultati e soprattutto la fiducia costruita gara dopo gara raccontano una Nazionale che può legittimamente puntare in alto. Il SuperG di venerdì sarà quindi una prima risposta fondamentale: dirà molto non solo sull’esito della gara, ma anche sugli equilibri della discesa di sabato. Per Franzoni e per l’intera Italjet, Kitzbühel non è più solo un esame da superare, ma una grande occasione da sfruttare.

