LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: azzurri per riprendere la marcia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa austriaca di Simonhöhe di PGS (Slalom Gigante Parallelo). La settimana tappa per quanto riguarda il calendario della World Cup. C’è battaglia per quanto riguarda sia il maschile che femminile. A proposito dei portacolori azzurri l’Italia si sta comportando molto bene in questa specialità. I portacolori del bel paese contano 6 vittorie su 9 in questa stagione, al momento, con quattro atleti differenti. Rispettivamente Bormolini, Fischnaller, Felicetti e March. Tutti e quattro i nomi menzionati hanno messo il loro nome in più occasioni nelle parti alte della classifica piazzandosi spesso e volentieri nelle prime posizioni con frequenti podi.

March occupa al momento la prima posizione della classifica mondiale. Bormolini gli è dietro a soli 9 punti. Gli italiani hanno bei ricordi della pista austriaca di Simonhöhe. Non solo per la sua pendenza non particolarmente marcata che favorisce il carving dei nostri atleti, ma anche per numerosi bei risultati. Nel 2024 Daniele Bagozza vinse la gara maschile. Oltre diversi piazzamenti di spessore di altri atleti. Anche nel giovanile gli azzurri a inizio anno hanno detto la loro. Da segnalare infatti c’è la vittoria di Manuel Haller che ha portato a casa il trofeo in finale con il ceco Mares.

Da mettere in evidenza, se non forse ancor più, c’è anche il femminile. Elisa Caffont sta letteralmente vivendo la sua miglior stagione agonistica. La bellunese classe ’99 ha vinto l’ultima gara tenuta a Bansko, in Bulgaria. Nella classifica generale di Coppa del mondo di snowboard parallelo occupa attualmente la prima posizione. Per quanto riguarda l’azzurra, non bisogna dimenticare la sua vittoria a dicembre in quel di Davos, in Svizzera. La sua prima tra l’altro. A Scuol, in Svizzera, verso l’inizio dell’anno si è piazzata al secondo posto. Stesso risultato a Mylin, Cina. Nella gara di inizio stagione.

E da menzionare c’è anche l’altra azzurra Lucia Dalmasso. La classe ’97 di Feltre si sta giocando il vertice della classifica mondiale proprio con la appena citata Caffont. Nella prima gara stagionale in Cina fu lei a mettere il punto esclamativo piazzandosi davanti la bellunese. Replicando poco meno di due settimane fa il primo posto in neve austriaca a Bad Gastein. Senza dimenticare anche Jasmin Coratti che a suon di podi si afferma spesso e volentieri in diverse gare. Lo snowboard è una disciplina che in questa stagione in particolar modo sta vedendo gli italiani come ”quelli da battere”.

A Simonhöhe se diamo un occhio fuori dalle del bel paese, per quanto riguarda il femminile ci sarà da tenere d’occhio la tedesca Hofmeister che sembra tra le atlete più promettenti e vincenti in questa gare. La giapponese Miki sarà assolutamente da tenere d’occhio. Le sue qualità sono note e la nipponica si è piazzata diverse volte a podio in questa stagione. Per il maschile si possono menzionare il bulgaro Zamfirov, che sembra tra i più in forma in queste settimane, insieme all’austriaco Obmann che gioca in casa ed è uno dei più probabili a raggiungere i vertici delle classifiche tra le file austriache. Il PGS di Simonhöhe sarà la settima tappa del calendario della World Cup e inizierà alle ore 13. Rimanente sintonizzati con noi per non perdervi nessun aggiornamento!