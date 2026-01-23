Sci di fondoSci NordicoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci di fondo oggi, Team Sprint tl Goms 2026: programma, tv, streaming
Terzultima gara per la Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. Si va in scena con la team sprint di Goms, in Svizzera, dove si capiranno questioni multiple, si vedranno alcuni big, avremo in scena Pellegrino, ma non Klaebo.
Occasione, in sostanza, per Pellegrino/Barp: c’è la possibilità di mettere in cascina una vittoria che sarebbe di grande importanza sia per Chicco, in ragione di una carriera che vorrebbe una chiusura degna sia in Coppa che a cinque cerchi, che per Elia, a merito della scalata effettuata quest’anno. In competizione anche Graz/Carollo; tra le donne di scena Ganz/Monsorno e, soprattutto, de Martin Pinter/Cassol.
La team sprint di Goms si terrà oggi dalle 12:30, con finali alle 14:30. Sarà possibile seguire il fine settimana in diretta tv su RaiSport (Finali Team Sprint TL) e in streaming su RaiPlay (Finali Team Sprint TL), Discovery+ (integrale), Eurosport 2 (Finali Team Sprint TL), DAZN (programmazione di Eurosport 2). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO GOMS 2026
Venerdì 23 gennaio
Ore 12:30 Qualificazioni Team Sprint TL
Ore 14:30 Finali Team Sprint TL
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GOMS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport (Finali Team Sprint TL)
Diretta streaming: Eurosport 2 (Finali Team Sprint TL), Discovery+ (integrale), DAZN (programmazione di Eurosport 2), RaiPlay (Finali Team Sprint TL)
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST TEAM SPRINT
DONNE
1-1 SLIND Astrid Oeyre NOR
2-1 LUNDGREN Moa SWE
3-1 KAHARA Jasmin FIN
4-1 GIMMLER Laura GER
5-1 RYYTTY Vilma FIN
6-1 KAELIN Nadja SUI
7-1 GANZ Caterina ITA
8-1 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA
9-1 CRUSELL Evelina U23 SWE
10-1 PERRY Leonie U23 FRA
11-1 SMITH Samantha U23 USA
12-1 GAGNON Liliane CAN
13-1 HAVLICKOVA Barbora CZE
15-1 KREHL Sofie GER
16-1 TIRLOY Margot U23 FRA
17-1 GROETTING Karoline NOR
18-1 FORDHAM Rosie AUS
19-1 JORTBERG Lauren USA
20-1 BUCHER Heidi U23 AUT
21-1 HAN Dasom KOR
22-1 NIKON Anastasiia U23 UKR
23-1 YILAMUJIANG Dinigeer CHN
24-1 FUJAK Zuzanna U23 POL
1-2 DRIVENES Julie Bjervig NOR
2-2 HAGSTROEM Johanna YC SWE
3-2 JOENSUU Jasmi FIN
4-2 RYDZEK Coletta GER
5-2 NISSINEN Vilma FIN
6-2 MEIER Alina SUI
7-2 MONSORNO Nicole YC ITA
8-2 CASSOL Federica ITA
9-2 ROSENBERG Maerta SWE
10-2 GAL Melissa FRA
11-2 KERN Julia USA
12-2 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN
13-2 ANTOSOVA Barbora CZE
15-2 KECK Lena YC GER
16-2 PIERREL Julie FRA
17-2 WENG Tiril Udnes YC NOR
18-2 LIE Ellen Soehol AUS
19-2 KRAMER Kendall USA
20-2 SCHERZ Magdalena AUT
21-2 LEE Eui Jin KOR
22-2 SHKATULA Sofiia U23 UKR
23-2 CHI Chunxue CHN
24-2 BUSKO Oliwia U23 POL
UOMINI
1-1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
2-1 OGDEN Ben USA
3-1 BARP Elia ITA
4-1 BERGLUND Gustaf SWE
5-1 GRAZ Davide YC ITA
6-1 RIEBLI Janik YC SUI
7-1 SCHELY Theo FRA
8-1 VERMEULEN Mika AUT
9-1 VUORINEN Lauri YC FIN
10-1 JOUVE Richard FRA
11-1 EVENSEN Ansgar NOR
12-1 McMULLEN Zanden USA
13-1 SELLER Ludek CZE
15-1 DANIELSSON Emil SWE
16-1 CYR Antoine CAN
17-1 LIEKARI Emil FIN
18-1 KECK Elias U23 GER
19-1 COLELL PANTEBRE Marc U23 ESP
20-1 SOSSAU-DAUBERMANN Anian GER
21-1 HINCKFUSS Hugo U23 AUS
22-1 STEPHEN Thomas CAN
23-1 SAVARY Antonin SUI
24-1 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT
25-1 LI Minglin CHN
26-1 LISOHOR Oleksandr U23 UKR
27-1 de CAMPO Seve AUS
28-1 CENEK Jachym SVK
29-1 BRYJA Pawel U23 POL
30-1 BUGARA Robert POL
1-2 HEDEGART Einar NOR
2-2 SCHUMACHER Gus USA
3-2 PELLEGRINO Federico ITA
4-2 ANGER Edvin SWE
5-2 CAROLLO Martino U23 ITA
6-2 GROND Valerio SUI
7-2 CHANAVAT Lucas FRA
8-2 MRKONJIC Lukas AUT
9-2 MAKI Joni YC FIN
10-2 CHAPPAZ Jules FRA
11-2 NORTHUG Even YC NOR
12-2 SCHOONMAKER Jc USA
13-2 CERNY Ondrej CZE
15-2 GRAHN Anton U23 SWE
16-2 McKEEVER Xavier U23 CAN
17-2 RANTALA Eero U23 FIN
18-2 STOELBEN Jan GER
19-2 PUEYO Jaume ESP
20-2 JUNG Simon U23 GER
21-2 VIK Lars Young AUS
22-2 RITCHIE Graham CAN
23-2 HAUSER Silvan U23 SUI
24-2 VIGANTS Raimo YC LAT
25-2 WANG Qiang CHN
26-2 ROMANCHENKO Dmytro U23 UKR
27-2 SAULITIS Niks LAT
28-2 HINDS Peter SVK
29-2 LEGIERSKI Przemyslaw U23 POL
30-2 GAZUREK Lukasz U23 POL