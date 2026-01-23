Seguici su
LIVE Biathlon, Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi puntano sulla precisione

Dorothea Wierer
Dorothea Wierer - Pentaphoto FISI

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della short individual femminile, sulla distanza dei 12.5 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Nove Mesto in Cechia. Alla Vysočina Arena di Nove Mesto na Morave si disputa uno degli appuntamenti più attesi di questo segmento centrale di stagione: la short individual femminile, seconda gara dell’ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa che condurrà dritti verso l’evento a cinque cerchi di Anterselva.

La short individual è una variante relativamente recente del format classico: distanza più corta (12.5 km rispetto ai 15 dell’individuale tradizionale), quattro poligoni sempre con sequenza terra–piedi–terra–piedi e penalità severa per ogni errore al tiro, pari a 45 secondi aggiunti al tempo finale. Prova che unisce gestione dello sforzo, precisione al tiro e capacità di leggere una gara lunga ma compressa nei tempi.

La startlist presenta alcune assenze di rilievo che inevitabilmente cambiano il volto della competizione, ma il livello resta elevato e le gerarchie ancora tutte da definire. In casa Italia, l’attenzione si concentra su un gruppo che mescola esperienza, ambizione e voglia di riscatto, guidato da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, con il rientro di Rebecca Passler, di nuovo in pista dopo lo stop forzato delle scorse settimane. Proprio Passler sarà la prima azzurra a scendere in pista, con il pettorale 17. Dopo aver centrato tra Le Grand Bornand e Oberhof i migliori risultati individuali della carriera, la giovane biatleta altoatesina era stata costretta a saltare Ruhpolding per un problema di salute. Il ritorno a Nove Mesto assume quindi un valore doppio: testare la condizione e rilanciare la propria candidatura in vista delle scelte olimpiche.

Il cuore della gara, per l’Italia, arriverà poco dopo. Dorothea Wierer scatterà con il pettorale 36 e lo farà indossando il pettorale rosso di leader della classifica di specialità, conquistato grazie al successo nell’unica individuale tradizionale disputata in stagione, a Östersund. Subito dopo toccherà a Lisa Vittozzi, al via con il 42, chiamata a confermare segnali di crescita in una specialità che storicamente valorizza le sue qualità al poligono. In sequenza partiranno anche Michela Carrara e, più avanti, Hannah Auchentaller, a completare il contingente azzurro.

La gara sarà inevitabilmente influenzata da un quadro di assenze pesanti. Tra le prime della classifica generale non saranno al via alcune delle protagoniste più attese, a partire da diverse atlete norvegesi e svedesi, così come mancheranno pedine importanti anche tra Germania e Repubblica Ceca. Un contesto che apre spazi interessanti e rende la short individual ancora più imprevedibile. La Francia si presenta invece con un blocco competitivo e profondo, mentre tra le favorite spicca la leader della Coppa del Mondo Lou Jeanmonnot, chiamata ad aprire il gruppo delle migliori con un pettorale basso. A seguire, una sequenza di nomi di primo piano che promette una gara serrata, soprattutto nella seconda metà, quando le condizioni di pista e le scelte tattiche potranno fare la differenza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della short individual femminile, sulla distanza dei 12.5 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Nove Mesto in Cechia in programma oggi, venerdì 23 gennaio, alle ore 18.15. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!

