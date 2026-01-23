Italia-Serbia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario semifinale, tv, streaming

È il momento della verità. Vincere per andare a giocarsi, domenica sera, la vittoria del titolo continentale o accontentarsi della finale per il bronzo per provare a confermare il terzo posto conquistato a Zagabria nel 2024. Nella seconda semifinale degli Europei 2026 di pallanuoto l’Italia sfida a Belgrado la Serbia, fischio d’inizio previsto questa sera alle 20:30.

Gli azzurri hanno realizzato un autentico capolavoro con il 13-10 con cui hanno superato la Croazia, risultato che gli ha consentito di chiudere il girone F al secondo posto e di guadagnare l’ingresso in zona medaglie. Il pronostico pende dalla parte degli avversari, ma il Settebello non ha nulla da perdere e potrà entrare in acqua senza pressioni.

La Serbia è un’autentica corazzata che, per provare a riportare a casa quel titolo continentale che manca dal 2018, ha deciso di affidarsi ad un organico nel quale ci sono undici giocatori che hanno vinto la medaglia d’oro a Parigi 2024. Uros Stevanovic potrà contare su fuoriclasse del calibro di Mandic e Jaksic e sul tifo scatenato di oltre undicimila persone pronte a spingere la squadra in finale.

L’incontro tra Italia e Serbia, valido per gli Europei 2026 di pallanuoto, sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD. La diretta streaming sarà garantita da RaiPlay e da Eurovisionsport.com (visione fruibile gratuitamente previa registrazione). OA Sport vi fornirà la diretta testuale del match con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI

Semifinali – Belgrado (Serbia)

Venerdì 23 gennaio

20.30 Girone F: Italia-Serbia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurovision Sport.

Diretta live testuale: OA Sport.