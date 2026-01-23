LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: prove generali di Olimpiadi per Pellegrino e Barp

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti a questa Diretta LIVE delle team sprint a tecnica libera maschile e femminile di Goms (SUI) che precede i Giochi Olimpici di Milano/Cortina 2026, ultima tappa per la Coppa del Mondo di Sci di Fondo prima della Val di Fiemme.

Si giunge in una località da sempre gradita a Federico Pellegrino e alla squadra azzurra, che proverà a conquistare un altro podio dopo i due conquistati a livello individuale dal poliziotto e il grande 4° posto di Elia Barp nella passata 10 km a tecnica classica con partenza ad intervalli di Oberhof. Proprio i due atleti sopra citati rappresentano la chance di medaglia più grande della rassegna a cinque cerchi in quel di Tesero, la Team Sprint a pattinaggio.

In vista dello skiathlon del 7 febbraio 2026, che sarà la prima competizione dei Giochi per quanto riguarda lo sci di fondo, ci sono pochi dubbi in casa Italia. Si sanno già i nomi che prenderanno parte alle competizioni, e chi ha chance di medaglia. Questo format, che sarà a tecnica libera in Val di Fiemme, ci vede come 3^ forza in campo e probabile medaglia. Oggi Ganz-Monsorno e De Martin-Cassol per le donne e Pellegrino-Barp e Graz-Carollo tra gli uomini. Per la Norvegia torna Klaebo e allora il primo posto è prenotato, nella giornata odierna e anche nelle due sprint individuali ma l’ Italia parte per salire sul podio!

Non ci resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della team sprint a tecnica libera in scena sulle nevi svizzere di Goms, si parte alle ore 12:30 con le qualificazioni , poi dalle 14:30 le fasi finali. Vi aspettiamo!