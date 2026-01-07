Sport in tv oggi (mercoledì 7 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 7 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, skeleton, snowboard, e sci freestyle, il basket con l’EuroCup, il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.

Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del secondo gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi l’azione scatterà alle ore 15.00 italiane, e saranno 82 le atlete in gara.

Cambieranno i pettorali di partenza rispetto alla prima gara di ieri: nella prima manche Giada D’Antonio partirà col 17, mentre Anna Trocker scatterà col 3, Francesca Fanti col 10, Giorgia Collomb col 33 e Cecilia Pizzinato col 37.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 7 gennaio

23.30 di martedì 6 gennaio Tennis, WTA 250 Auckland: ottavi – Sky Sport Tennis (a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA), Sky Go, NOW, SuperTenniX, dalle 8.00 anche Sky Sport Uno (a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA)

0.30 Tennis, United Cup: Polonia-Paesi Bassi – SuperTennis HD (fino alle 3.30), SuperTenniX, Tennis TV

2.00 Tennis, ATP 250 Brisbane: ottavi – Sky Sport Tennis (a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA), Sky Go, NOW, SuperTenniX, dalle 8.00 anche Sky Sport Uno (a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA)

2.00 Tennis, WTA 500 Brisbane: sedicesimi – Sky Sport Tennis (a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA), Sky Go, NOW, SuperTenniX, dalle 8.00 anche Sky Sport Uno (a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA)

3.00 Tennis, United Cup: quarti di finale, Stati Uniti-Grecia – SuperTennis HD (dalle 3.30), SuperTenniX, Tennis TV

5.30 Rally, Dakar: 4a tappa – 21.00 sintesi su Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, 23.00 sintesi su Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

6.30 Tennis, ATP 250 Hong Kong: ottavi (1° match dalle 6.30 Musetti-Etcheverry) – Sky Sport Tennis (a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA), Sky Go, NOW, SuperTenniX, dalle 8.00 anche Sky Sport Uno (a rotazione con gli altri tornei ATP e WTA)

9.00 Skeleton, Coppa del Mondo St. Moritz: individuale maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Tennis, United Cup: quarti di finale, Svizzera-Argentina – SuperTennis HD, SuperTenniX, Tennis TV

15.00 Sci alpino, Nor-Am Cup Tremblant: 1a manche gigante femminile – Nessuna copertura tv/streaming

17.00 Basket, EuroCup: Ankara-Trento – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

17.15 Snowboard, Coppa del Mondo Buttermilk: qualificazioni halfpipe maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

17.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Snowmass: qualificazioni slopestyle maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

17.30 Volley femminile, Champions League: Eczacibasi Istanbul-Milano – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV

18.00 Volley, CEV Cup: České Budějovice-Piacenza – DAZN, EuroVolley TV

18.00 Volley femminile, Champions League: Commercecon Lodz-Conegliano – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV

18.00 Sci alpino, Nor-Am Cup Tremblant: 2a manche gigante femminile – Nessuna copertura tv/streaming

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Madonna di Campiglio: 1a manche slalom maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Napoli-Verona – DAZN, DAZN 1

18.30 Calcio, Serie A: Bologna-Atalanta – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

19.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Lac-Beauport: aerials maschili e femminili – discovery+

19.30 Volley, Champions League: Las Palmas-Perugia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV

20.00 Basket, EuroCup: Venezia-Cluj – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.00 Volley femminile, CEV Cup: Vandoeuvre Nancy-Chieri – EuroVolley TV

20.30 Volley, Champions League: Leuven-Civitanova – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV

20.45 Calcio, Serie A: Parma-Inter – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Fiorentina – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio, Serie A: Torino-Udinese – DAZN, DAZN 2

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Madonna di Campiglio: 2a manche slalom maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN