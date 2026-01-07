LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: nuova sfida per D’Antonio e Trocker

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dello Slalom Gigante di Mount Tremblant valido per la tappa di Nord American Cup 2025-2026, le nevi canadesi rappresentano un’altra sfida per Giada D’Antonio e Anna Trocker.

La campana e l’altoatesina vogliono abbassare i pettorali in vista del loro futuro in Coppa del Mondo, dove hanno già dimostrato di poter stare. Trocker ha sfiorato una clamorosa qualificazione nella seconda manche del gigante di Semmering, dove è mancata all’appello nelle prime 30 per appena due decimi. Insomma, le ragazze sono pronte, ma prima bisogna assicurarsi di poter partire con pettorali decenti per non trovare piste eccessivamente segnate e quindi impossibili da sciare.

Quest’oggi si torna dopo che ieri nella prima prova seconda delle quattro gare tecniche in vista in questa tappa canadese le attesissime azzurre non hanno terminato le proprie competizioni. Si é tuttavia messa in luce Francesca Fanti nella gara vinta dall’austriaca Gritsch, già sul podio in Coppa del Mondo. Al via per l’Italia anche Cecilia Pizzinato.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE dello Slalom Gigante di Mount Tremblant valido per la tappa di Nord American Cup 2025-2026, si comincerà alle 15:00, mentre quella conclusiva sarà alle ore 18:00. Vi aspettiamo!