LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano, Champions League femminile volley in DIRETTA: trasferta non agevole per le Pantere

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone D tra LKS Commercecon Lodz e Conegliano. Si tratta di un confronto dal peso specifico rilevante per il girone D di Champions League femminile. Di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con prospettive e urgenze molto diverse, ma con la consapevolezza che il match può incidere sull’evoluzione del raggruppamento.

Conegliano si presenta in Polonia forte di un avvio continentale praticamente perfetto. Le venete hanno centrato due successi nelle prime due giornate, mostrando solidità e capacità di gestione dei momenti chiave. Emblematico il 3-0 esterno sul campo di Dresda, maturato con parziali netti e senza mai concedere l’impressione di poter perdere il controllo della gara. Più complesso, ma altrettanto indicativo, l’esordio casalingo contro lo Zeren Spor: una sfida lunga e irregolare, chiusa al tie-break 20-18 dopo cinque set combattuti, che ha messo in evidenza carattere, profondità di roster e tenuta mentale anche nelle serate più complicate. Percorso decisamente più tortuoso, invece, per l’ŁKS. Le polacche sono ancora ferme a quota zero punti dopo le prime due uscite: prima il ko interno per 1-3 contro il Dresdner SC, gara in cui Łódź ha lottato a lungo ma senza riuscire a cambiare l’inerzia nei momenti decisivi; poi lo stop netto ad Ankara contro lo Zeren Spor, un 3-0 che ha evidenziato difficoltà nel dare continuità al proprio gioco sotto pressione. Alla luce di questo avvio, la partita contro Conegliano assume per l’ŁKS i contorni di una sfida da affrontare senza troppi calcoli, per evitare di scivolare ulteriormente indietro nella corsa alla qualificazione.

Sul piano tecnico-tattico, Conegliano cercherà di imporre il proprio marchio di fabbrica: ritmo elevato, efficienza in cambio palla e grande attenzione nei fondamentali di muro e difesa, sfruttando l’abitudine a gestire gare di alto livello. Per Łódź sarà fondamentale alzare l’impatto al servizio e mantenere ordine nelle fasi di gioco, perché contro una squadra così completa ogni passaggio a vuoto rischia di trasformarsi in un break pesante. In contemporanea, il calendario del girone propone anche Zeren Spor–Dresdner SC ad Ankara, un risultato che potrebbe incidere sugli equilibri complessivi. Conegliano va a caccia del terzo successo per consolidare il primato, mentre l’ŁKS è chiamata a trasformare il fattore campo in energia, cercando una prestazione coraggiosa e aggressiva per rimettere in discussione la propria corsa europea.

A guidare la regia della formazione polacca c’è Angelika Gajer, 27 anni, giocatrice di grande esperienza nel campionato nazionale, arrivata a Łódź la scorsa stagione dal MOYA Radomka Radom. Con lei si alterna Wiktoria Kowalczyk, 23 anni, rientrata in patria dopo il lungo percorso nel college statunitense a St. John’s. In posto due il riferimento principale è la giovane ucraina Anastasiia Hryshchuk, al quarto anno con l’ŁKS, con la brasiliana Daniela Cechetto come alternativa. In banda spiccano la brasiliana Marian Brambilla, ex Cuneo, e la polacca Daria Szczyrba, reduce dall’esperienza in Svizzera, con Regiane Bidias e Thana Fayad a completare il reparto. Al centro operano Anna Obiala e Sonia Stefanik, mentre il ruolo di libero è affidato ad Anna Pawlowska, arrivata in estate dal Volley Wrocław.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone D tra LKS Commercecon Lodz e Conegliano, si parte alle ore 18.00!