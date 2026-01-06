LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e l’argentino Tomas Etcheverry, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Hong Kong, competizione nella quale il nostro azzurro compirà il suo debutto stagionale, almeno nel singolare: infatti, il toscano ha già esordito nel torneo asiatico, ma nella competizione di doppio con il connazionale e amico Lorenzo Sonego.

Insieme al torinese, Musetti ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic e il francese Alexandre Muller con il parziale di 2-0 (7-6, 6-4), iniziando a mettere partite nelle gambe in vista della sfida con l’argentino che, per raggiungere Lorenzo agli ottavi di finale ha sconfitto 2-0 (6-4, 7-5) il francese Valentin Royer. Ricordiamo che Musetti non ha giocato i sedicesimi grazie al passaggio del turno diretto ottenuto per motivi di classifica: l’azzurro, infatti, è la prima testa di serie del torneo.

L’attuale numero sette del mondo, che nel corso della passata stagione e di quella ancora precedente non ha vinto nessun trofeo nonostante gli ottimi risultati ottenuti, ha intenzione di invertire la rotta nel corso del 2026 visto che l’ultimo trofeo vinto risale al 2022, con il trionfo nell’ATP 250 di Napoli. Musetti ha perso le ultime cinque finali disputate, con l’ultima, la meno dolorosa almeno sulla carta, ad Atene contro la leggenda serba Novak Djokovic.

Il match tra Musetti ed Etcheverry andrà in scena alle 6.30 (orario italiano), mentre ad Hong Kong saranno le 13.30. Sarà quindi Lorenzo ad aprire il programma degli ottavi di finale, nella giornata dove farà il suo esordio anche il russo Andrei Rublev che, non prima delle 11.00 (orario italiano), giocherà contro il cinese Yibing Wu. Segui il match del nostro azzurro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!