LKS Commercecon Lodz-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

La terza giornata del girone D di Champions League femminile propone un appuntamento che può già incidere in modo significativo sugli equilibri del raggruppamento. Mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 18:00, alla Łódź Sport Arena, l’ŁKS Commercecon Łódź ospita la A. Carraro Prosecco DOC Conegliano in una sfida dal peso specifico elevato nella corsa verso i quarti di finale.

Le campionesse d’Italia si presentano in Polonia forti di un avvio europeo senza sbavature. Due vittorie in altrettante gare e zero set concessi raccontano l’efficacia del cammino delle venete, capaci di imporsi con autorità anche lontano dal Palaverde. Emblematico il successo sul campo del Dresdner SC, chiuso con un netto 3-0 (25-12, 25-17, 25-17), che ha confermato la capacità di Conegliano di alzare il ritmo nei momenti decisivi. Più complesso, ma altrettanto indicativo, l’esordio casalingo contro lo Zeren Spor: una battaglia lunga cinque set, risolta solo al tie-break sul 20-18, che ha messo in luce carattere, profondità e risorse mentali anche nelle serate più complicate. Il percorso dell’ŁKS Commercecon è invece iniziato in salita. Le polacche non hanno ancora mosso la classifica: prima la sconfitta interna per 1-3 contro il Dresdner SC, maturata al termine di parziali equilibrati e combattuti, poi il ko per 0-3 ad Ankara contro lo Zeren Spor, gara in cui Łódź ha faticato a mantenere continuità e a reggere la pressione nei frangenti chiave. Il confronto con Conegliano assume quindi contorni quasi decisivi per le padrone di casa, chiamate a reagire per non perdere definitivamente contatto con il treno qualificazione.

Sul piano tecnico-tattico, il copione appare piuttosto definito. Conegliano cercherà di imporre fin dall’inizio un ritmo elevato, puntando su un cambio palla efficiente e su un sistema muro-difesa rodato, forte dell’abitudine a gestire partite ad altissima intensità. L’ŁKS, dal canto suo, dovrà alzare il livello soprattutto al servizio e trovare una prestazione di grande ordine, riducendo al minimo errori e passaggi a vuoto, perché contro un’avversaria così completa ogni calo rischia di essere immediatamente punito. Il quadro del girone sarà completato nello stesso giorno dall’altra sfida in programma, Zeren Spor–Dresdner SC ad Ankara, un match che potrebbe avere un peso notevole sugli incastri di classifica. Per Conegliano l’obiettivo è chiaro: centrare il terzo successo consecutivo per avvicinare sensibilmente il primato del girone. Per Łódź, invece, la necessità è trasformare il fattore campo in energia, provando a riaprire i giochi con una prova coraggiosa e aggressiva.

Entrando nel dettaglio dell’organico polacco, la regia dell’ŁKS Commercecon è affidata all’esperta Angelika Gajer, 27 anni, arrivata a Łódź la scorsa stagione dal MOYA Radomka Radom. Al suo fianco Wiktoria Kowalczyk, 23 anni, rientrata in patria dopo una lunga esperienza nel college statunitense con le St. John’s Red Storm. In posto due il riferimento principale è la giovane opposta ucraina Anastasiia Hryshchuk, 21 anni, alla quarta stagione nel club, con la brasiliana Daniela Cechetto pronta a subentrare dalla panchina. In banda spicca la brasiliana Mariana Brambilla, volto noto della Serie A italiana grazie alla recente esperienza a Cuneo, affiancata dalla polacca Daria Szczyrba, arrivata dal Raiffeisen Volley Glaronia. Le alternative sono rappresentate dall’esperta Regiane Bidias, 39 anni, al secondo anno a Łódź, e dalla canadese Thana Fayad, prelevata dal Kaposvári NRC. Al centro agiscono Anna Obiała, 30 anni, ex Rysice Rzeszów, e la giovane Sonia Stefanik, 23 anni, mentre il ruolo di libero è affidato a Anna Pawlowska, arrivata in estate dal #VolleyWrocław.

Il fischio d’inizio è in programma alla Lodz Sport Arena alle 18.00 di mercoledì 7 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Uno (201), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE2025-2026

Mercoledì 7 gennaio – ŁKS Commercecon Łódź vs A. Carraro Prosecco DOC Conegliano – Girone D (terza giornata)

Ore 18.00 Eczacibasi Istanbul vsa Numia Vero Volley Milano. Diretta Tv su Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky), streaming su Dazn, su Now Tv e su Eurovolley tv

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE 2025-2026 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), Dazn, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport.