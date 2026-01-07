Dakar 2026 oggi: orari 7 gennaio, differita tv, percorso, streaming

Oggi, mercoledì 7 gennaio, si scriverà una pagina fondamentale della quarantottesima edizione della Dakar, la corsa più dura del mondo che, anche per quanto riguarda l’edizione 2026, si snoderà tutta nel territorio dell’Arabia Saudita. Il programma, infatti, propone una di quelle tappe che non lasceranno nulla come prima sia per la sua durezza sia, soprattutto, per la sua lunghezza.

Stiamo parlando della quarta tappa, la Alula-Alula e si tratterà di una marathon! La carovana sarà impegnata in ben 451 chilometri di prove speciali con 75 chilometri di trasferimento, quindi lo stage si concluderà con i protagonisti che dormiranno in un bivacco, salvo poi ripartire nella mattinata successiva verso Ha’il per altri 356 chilometri di prove speciali. In poche parole sarà una prima tappa durissima. Il deserto chiamerà tutti a non distrarsi nemmeno un secondo con decine di chilometri in spazi aperti che precederanno il tanto atteso bivacco.

Come seguire la tappa in tv? La Dakar è trasmessa in tv su Sky Sport, che offrirà una sintesi quotidiana delle tappe in programma. Nell’occasione odierna alle ore 23.00 su Sky Sport Arena (204). Le migliori immagini delle varie giornate di gara saranno visibili anche in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni frazione della Maratona del deserto.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA DAKAR 2026 (orari italiani)

Mercoledì 7 gennaio

Ore 05.30 partenza moto

Ore 06.00 partenza auto

Ore 07.31 partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Tv: sintesi su Sky Sport Arena (204) alle ore 23.00

Streaming: sintesi quotidiana su discovery+, SkyGO, NOW, canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

Diretta Live testuale: OA Sport.