LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca punti per risalire nella WCSL

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2025-26. Il meraviglioso spettacolo in notturna sulla mitica 3Tre.

C’è grande attesa per Alex Vinatzer che ha dimostrato nel mese di dicembre di essere in grande forma. L’altoatesino è carico e spera di tornare su quel podio che lo ha visto protagonista con il terzo posto nel 2020. Una gara fondamentale per Vinatzer per abbassare ulteriormente il pettorale di partenza in vista della gara olimpica.

Come sempre è quasi impossibile fare un pronostico in slalom, visto che sono almeno quindici o anche venti gli atleti che possono puntare alla vittoria e al podio. Addirittura lo scorso anno si è fatta la storia con il successo a sorpresa del bulgaro Albert Popov. Fari puntati per la vittoria sicuramente sui norvegesi con il terzetto composto da Timon Haugan, Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen. Una maledizione quella della 3Tre invece per i francesi, visto che l’ultimo successo transalpino risale addirittura al 1992 con Patrice Bianchi, ma attenzione a Clement Noel e Paco Rassat.

L’Italia, invece, sogna una vittoria che manca da 21 anni, quando fu Giorgio Rocca nel 2005 a salire sul gradino più alto del podio. Ci proverà sicuramente Vinatzer, ma attenzione anche ad un Tommaso Sala, tornato competitivo nelle ultime gare.

La partenza della prima manche è fissata alle 18.00, mentre la seconda scatterà a partire dalle 21.00, buon divertimento!