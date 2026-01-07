LIVE Haasrode Leuven-Civitanova, Champions League volley in DIRETTA: concentrazione per evitare brutte sorprese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la seconda giornata di Champions League di volley maschile 2025-2026, girone E tra Haasrode Leuven e Civitanova. La squadra marchigiana affronta una trasferta che può fornire indicazioni importanti sul cammino europeo: mercoledì 7 gennaio (ore 20.30) i marchigiani saranno di scena alla Sport Oase di Leuven contro il Volley Haasrode Leuven, formazione belga chiamata a reagire dopo un avvio complicato nella competizione.

L’esordio ha offerto segnali opposti alle due squadre. Civitanova ha inaugurato la propria Champions con un 3-0 netto all’Eurosuole Forum contro Montpellier, una prestazione solida e continua, costruita su ritmo, qualità al servizio e controllo degli scambi. Leuven, al contrario, ha dovuto fare i conti con l’impatto della massima competizione europea, uscendo sconfitto con un 3-0 sul campo del PGE Projekt Warszawa. Il contesto è quindi chiaro: la Lube arriva in Belgio con l’obiettivo di dare continuità e provare a prendere margine nel girone, mentre i padroni di casa cercano punti e fiducia per non compromettere subito il proprio percorso. La squadra di Medei vive una fase intensa della stagione. In SuperLega i biancorossi occupano il sesto posto con 25 punti (8 vittorie e 6 sconfitte), in un andamento fatto di alti e bassi: alle battute d’arresto contro Perugia in Coppa Italia e Trento in campionato hanno fatto seguito successi significativi contro Piacenza e nella trasferta di Cuneo. Il potenziale non è in discussione, ma la Champions rappresenta un banco di prova utile per ritrovare continuità e certezze, in un contesto dove ogni passaggio a vuoto rischia di pesare.

Dall’altra parte, Leuven si presenta con meno esperienza internazionale ma con numeri incoraggianti sul piano domestico. I belgi sono secondi nel campionato nazionale con 25 punti in 11 partite, alle spalle del Roeselare, e arrivano da una vittoria per 3-0 ad Antwerp. In casa, la squadra alza intensità e aggressività, affidandosi a entusiasmo, battuta e difesa per provare a togliere ritmo agli avversari e sfruttare la spinta del pubblico. Per la Lube, la chiave della serata sarà la concretezza. Servirà una gara ordinata, con attenzione alla fase di cambio palla e alla gestione dei momenti delicati, per evitare di alimentare la fiducia dei padroni di casa. In una sfida che può già orientare la classifica del girone E, Civitanova punta a uscire dalla Sport Oase con punti pesanti e con la sensazione di aver dato continuità al proprio percorso europeo.

Il Volley Haasrode Leuven, secondo nello scorso campionato belga, è guidato in panchina da Hendrik Tuerlinckx. In regia agisce il 35enne Matthias Valkiers, alla quinta stagione nel club, affiancato da Florian Matisse. In posto due il riferimento è Gil Hofmans, con Christophe Witvrouwen, bandiera del club, come alternativa. In banda spazio al francese Arsene Ponsin e al belga Simon Peeters, mentre al centro il francese Gildas Prevert e il macedone Filip Madjunkov garantiscono fisicità ed esperienza. Il libero titolare è il giovane Kobe Verwimp, supportato da Martin Parmentier, prodotto del vivaio.

cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!