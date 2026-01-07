LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: scontro diretto per il primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Champions League di pallavolo femminile fra Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano. Il terzo turno della fase a gironi della massima competizione europea si traduce con la partita più difficile per la squadra di coach Lavarini. Almeno sulla carte le turche sono le avversarie più ostiche di questa prima fase di Champions.

Le turche sono cadute in un passo falso nella scorsa partita di Champions League, perdendo al tie break contro l’Ompyakos. Mancano ancora 4 partite alla fine della fase a gironi, ma la squadra del coach italiano Giulio Bregoli, dovrà subito ritrovare la vittoria se non vorrà rischiare un’incredibile eliminazione già a questo punto. Il team di Istanbul inoltre avrà sicuramente il dente avvelenato contro Vero Volley Milano, nella scorsa edizione infatti fu proprio la squadra meneghina ad eliminare le turche ai quarti di finale con un secco 3-0.

Le padrone di casa non sono però una squadra da sottovalutare, nel roster vantano giocatrici di altissimo livello come la schiacciatrice Ebrar Karakurt o l’opposta polacca, ex della partita, Magdalena Stysiak. Con loro scenderanno presumibilmente in campo la palleggiatrice della nazionale turca Elif Sahin, le centrali Dana Rettke e Sinead Jack-Kisal e, infine, l’esperta libero Simge Akoz. Nel roster turco c’è anche l’opposta italiana Anna Nicoletti, ma difficilmente scenderà in campo questa sera.

Milano vuole ovviamente continuare il perfetto ruolino di marcia in Chiampions! La squadra di Lavarini non ha finora perso un set, raccogliendo nelle prima due sfide il massimo dei punti possibili per la classifica. Contro l’Eczacibasi però non sarà semplice continuare questa striscia di risultati, la squadra turca, come abbiamo visto, è densa di qualità e abituata a sfide di questo tipo. A meno di clamorose sorpresa a guidare la spedizione meneghina ci dovrebbe essere l’opposta della Nazionale Paola Egonu. Come schiacciatrici lo staff della Vero Volley dovrebbe ancora una volta affidarsi a Rebecca Piva e Khalia Lanier, mentre Anna Danesi e Hena Kurtagic dovrebbero formare la coppia di centrali. A dirigere l’attacco ci sarà Francesca Bosio, mentre pronta a difendere ogni pallone è il libero Eleonora Fersino. Attenzione ai possibili inserimenti, per far rifiatare le titolari e cogliere di sorpresa le avversarie, di Pietrini, Sartori e Akimova.

L’incontro fra Eczacibasi Istambul e Numia Vero Volley Milano, valido come terzo turno della fase a gironi di Champions League di volley femminile, si giocherà nella capitale turca, nell’impianto Eczacibasi Sport Salonu. La partita inizierà alle 17.30, OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata e aggiornamenti punto dopo punto! Buon divertimento!