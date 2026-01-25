Sport in tv oggi (domenica 25 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 25 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, speed skating, sci di fondo e sci alpinismo, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.

Alle ore 16.20 si correrà il Grand Prix d’Amerique 2026, giunto con la gara odierna all’edizione numero 105: ai 14 cavalli qualificati sono stati affiancati i 4 aventi diritto alla partecipazione in base ai premi in denaro vinti in carriera. Il campo partenti sarà composto da 13 cavalli transalpini, 4 svedesi e 1 italiano: tra i padroni di casa c’è il favorito numero uno, Go On Boy, secondo lo scorso anno. Sarà uno solo il cavallo italiano in gara, ovvero Frank Gio.

Nello sci alpino, per lo slalom femminile di Spindleruv Mlyn, vedremo all’opera Anna Trocker, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio, invece, nello slalom maschile di Kitzbuehel, saranno protagonisti Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 25 gennaio

1.00 Tennis, Australian Open: 4° turno maschile e femminile – discovery+, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels, dall’1.30 fino a fine giornata Eurosport 1 HD e DAZN, dall’1.30 alle 9.30 (inizio sci alpino) Eurosport 2 HD

1.30 Ciclismo, Tour Down Under: 5a tappa – discovery+

1.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni HS137 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

3.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: HS137 femminile – discovery+

8.00 Sci di fondo, Marcialonga – Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW

9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn: slalom femminile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

9.30 Slittino alpino, Europei Laas: doppio – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Comapedrosa: vertical maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: slalom maschile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Ciclismo femminile, Trofeo Llucmajor – 13.00 discovery+

11.00 Slittino alpino, Europei Laas: singolo femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 20 km tc mass start femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

11.25 Atletica, Campaccio: gara maschile sui 10 km – Rai Sport HD, Rai Play

11.45 Slittino alpino, Europei Laas: singolo maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Venezia – flima.tv

12.08 Atletica, Campaccio: gara femminile sui 6 km – Rai Sport HD, Rai Play

12.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn: slalom femminile, 2a manche – Rai 2 HD poi dalle 13.00 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.30 Ciclismo, Clàssica Comunitat Valenciana – 14.30 YouTube RD3 EVENTOS DEPORTIVOS

12.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Cremonese – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Genoa-Roma – DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Milan-Ternana – DAZN

13.00 Calcio a 5, Europei: Armenia-Cechia e Croazia-Georgia – uefa.tv

13.00 Slittino alpino, Europei Laas: staffetta a squadre – Nessuna copertura tv / streaming

13.00 Rugby femminile, Serie A Elite: Neapolis-CUS Milano – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: slalom maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+

14.00 Speed skating, Coppa del Mondo Inzell: 500, mass start e team sprint (uomini e donne) – discovery+, YouTube Skating ISU

14.00 Rugby, Serie A Elite: Sitav Lyons-Vicenza – The Rugby Channel

14.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 20 km tc mass start maschile – Rai Play Sport 2, discovery+, dalle 14.30 (al termine dello sci alpino) anche su Eurosport 2 HD e DAZN

14.30 Rugby, Serie A Elite: Biella-Colorno – The Rugby Channel

14.30 Rugby, Serie A Elite: Petrarca-Viadana – Rai Play Sport 3

14.30 Rugby femminile, Serie A Elite: Colorno-CUS Torino – federugby.it

14.30 Rugby femminile, Serie A Elite: Valsugana Padova-Unione Capitolina – Nessuna copertura tv / streaming

14.30 Rugby femminile, Serie A Elite: Villorba-Benetton Treviso – Nessuna copertura tv / streaming

15.00 Volley femminile, Coppa Italia: finale, Conegliano-Scandicci – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV

15.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Parma – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Bologna – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Como-Inter- Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Napoli – DAZN

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN

15.15 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto Na Morave: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.30 Pallamano, Europei: Slovenia-Ungheria – Nessuna copertura tv / streaming

16.00 Calcio a 5, Europei: Francia-Lettoni ed Ucraina-Lituania – uefa.tv

16.00 Volley, Superlega: Milano-Civitanova – DAZN, VBTV

16.15 Salto con gli sci, Mondiali Volo Oberstdorf: team HS235 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.20 Ippica, Grand Prix d’Amerique – EQU TV (151 digitale terrestre e 220 Sky), Sky Go, NOW

17.00 Pallanuoto, Europei: finale 3° posto, Italia-Grecia – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

17.00 Basket, Serie A: Treviso-Trento – LBA TV

18.00 Pallamano, Europei: Islanda-Svezia – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Volley, Superlega: Perugia-Trento – VBTV, Rai Play Sport 1, dalle 18.20 (al termine della pallanuoto) anche su Rai Sport HD

18.00 Volley, Superlega: Cisterna-Verona – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Grottazzolina-Padova – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Cuneo-Monza – VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Brixia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Schio-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Roseto-Broni – flima.tv

18.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Cantù – LBA TV

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Napoli – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.15 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto Na Morave: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

19.00 Basket, Serie A: Brescia-Udine – LBA TV

20.30 Pallanuoto, Europei: finale 1° posto, Serbia-Ungheria – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

20.30 Pallamano, Europei: Svizzera-Croazia – Nessuna copertura tv / streaming

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Milan – DAZN, DAZN 1