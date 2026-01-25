LIVE Grand Prix d’Amerique 2026 in DIRETTA: Go On Boy favorito, l’Italia punta su Frank Gio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del Grand Prix d’Amerique 2026

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del Gran Prix d’Amerique 2026 di ippica, in programma sulla pista del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia): oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 16.20, si disputerà l’edizione numero 105, dato che la prima manifestazione risale al 1920 ma nel 1940 e nel 1941 la gara fu cancellata per la Seconda Guerra Mondiale.

I migliori diciotto cavalli del Gruppo 1 Internazionale si daranno battaglia per il premio di 450mila euro destinato al vincitore (1 milione di euro il montepremi totale). Il campo partenti sarà composto da 13 cavalli transalpini, 4 svedesi e 1 italiano.

Tra i padroni di casa c’è il favorito numero uno, Go On Boy, secondo lo scorso anno. Sarà uno solo il cavallo italiano in gara, ovvero Frank Gio, di proprietà della scuderia Bivans, di Sebastian Guarato, che sarà guidato da Matthieu Abrivard.

OA Sport vi propone la diretta live testuale del Gran Prix d’Amerique 2026 di ippica, in programma sulla pista del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia): oggi, domenica 25 gennaio, si inizierà alle ore 16.20, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 16.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!