Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist slalom Kitzbuehel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Domenica 25 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il lungo fine settimana sulle nevi austriache, dopo il superG e la discesa libera che hanno infiammato la Streif, ci sarà spazio per una gara tra i pali stretti. Appuntamento alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.30.
Si preannuncia un confronto particolarmente serrato tra tutte le stelle della specialità: i norvegesi Atle Lie McGrath, Timon Haugan ed Henrik Kristoffersen incroceranno i francesi Clement Noel e Paco Rassat, gli svizeri Loic Meillard e Tanguy Nef, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, l’austriaco Manuel Feller, il finlandese Eduard Hallberg.
L’Italia spera in un guizzo di Alex Vinatzer, che scenderà con il pettorale numero 17 per andare a caccia di un risultato promettente a un paio di settimane dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ci proveranno anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera, tutti a caccia della qualificazione alla seconda manche.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La prima manche sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, mentre la seconda manche sarà in diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SLALOM MASCHILE A KITZBUEHEL
Domenica 25 gennaio
Ore 10.30 Slalom maschile a Kitzbuehel, prima manche – Diretta tv su Rai 2
Ore 13.30 Slalom maschile a Kitzbuehel, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA SLALOM KITZBUEHEL: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 per la prima manche e RaiSportHD per la seconda manche, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SLALOM MASCHILE A KITZBUEHEL
1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
2 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head
3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
7 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
8 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
10 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head
11 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head
12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
13 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
18 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard
19 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head
20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
21 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
22 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic
23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
24 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head
25 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
26 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar
27 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
28 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
29 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
30 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
31 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head
32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl
33 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head
34 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl
36 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic
37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
38 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol
39 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
40 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
41 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
42 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head
43 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar
44 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
45 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head
46 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar
47 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon
48 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer
49 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic
50 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head
51 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic
52 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
53 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica
54 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head
55 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer
56 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head
57 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
58 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic
59 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer
60 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica
61 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic
62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar
63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon
65 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
66 422951 LUNDER Peder 2005 NOR Head
67 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer
68 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica
69 481785 EFIMOV Simon 1996 AIN Head