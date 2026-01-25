LIVE Atletica, Campaccio 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti torna in gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’edizione 2026 del Campaccio Cross Country giunto alla sua 69esima edizione. Come tutti gli anni, l’evento si svolgerà a San Giorgio su Legnano nel percorso che si trova a ridosso dello Stadio Comunale Angelo Alberti. Questa manifestazione è di assoluta importanza per quanto riguarda la corsa campestre nel bel paese. Inserita nel World Athletics Gold Level Cross Country Tour, è una gara di prestigio che vede competere in competizioni diverse giovani e professionisti. Concedendo la possibilità di vedere in azione atleti di prospettiva e campioni ormai affermati nel panorama.

Per quanto riguarda i portacolori azzurri, nell’albo dei vincitori di questa manifestazione ci sono nomi importanti dell’atletica: Francesco Panetta, che è stato l’ultimo italiano a vincere l’edizione maschile portandosi a casa il primo posto per ben cinque volte. Nadia Battocletti che ha vinto lo scorso anno interrompendo un digiuno che durava da ben 31 risalendo a Silvia Sommaggio che vinse questa gara nel 1994. Gelindo Bordin che ottenne la prima posizione per ben due volte, nel 1984 e 1988. Oltre Franco Volpi e Giorgio Gandini. Tutti nomi che sono parte della storia azzurra di questa disciplina.

A proposito della nativa di Cles, questo periodo sembra in forma e lo sta dimostrando a suon di belle prestazioni. Battocletti è considerata tra le favorite alla vittoria finale. L’atleta burundese Francine Niyomukunz sembra essere indicata come la più probabile a dar fastidio all’italiana nel prendere lo scettro. Non dimentichiamoci però di menzionare anche Lucia Arnoldo, la classe 2005 si porta con sé tutte le buone intenzioni di far bene e potremmo vederla competere per i primi posti nel percorso di casa. Un’altra da tenere d’occhio sarà Emily Collinge, che qualche settimana fa ha vinto il Cross Internazionale della Vallagarina. La classe ’88 inglese può essere protagonista e i presupposti ci sono tutti.

Nel maschile il vincitore dello scorso anno, l’etiope Telahun Haile Bekele, non figura tra i partecipanti di quest’edizione. I favoriti in quest’ambito vengono indicati principalmente nel burundese Celestin Ndikumana, che nella corsa campestre si è sempre comportato molto bene e si piazzò al secondo posto nel Campaccio del 2025. Mohamed Amin Jhinaoui, il tunisino astro nascente dell’atletica che tra l’altro si allena in Toscana. Quando si parla di corse a lunga distanza si può sempre prenderlo in considerazione per le prime posizioni. Il ruandese Yves Nimubona, altro nome importante in questo panorama. Tra gli ipotetici vincitori viene indicato anche l’ugandese Dolphine Chelimo, atleta emergente che può sorprendere.

Le previsioni meteo per quest’edizione non sono complessivamente delle migliori. Si prevede che nell’arco della giornata sarà quasi sempre coperto con possibilità, pur non molto alte, di pioggia. Non sembra ci sarà forte vento che viene indicato come debole sempre per tutto il giorno. Le temperature saranno prevalentemente basse. Gli atleti dovranno dunque tener conto di queste condizioni e del possibile fango che sarà cosparso in pista date le condizioni altrettanto avverse dei giorni scorsi. L’edizione di quest’anno del Campaccio Cross Lungo Pro/Sen maschile inizierà alle 11:25, quello femminile verso le 12:08. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale, vi aspettiamo!