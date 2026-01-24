Dove vedere in tv Conegliano-Scandicci, Finale Coppa Italia volley femminile 2026: orario, canale, streaming

Conegliano e Scandicci si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, che si disputerà domenica 25 gennaio (ore 15.00) al Pala Inalpi di Torino. Nel capoluogo piemontese andrà in scena il confronto tra la prima e la seconda forza della Serie A1, nonché la rivincita dell’atto conclusivo del Mondiale per Club conquistato dalla Savino Del Bene: si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, avvincente e appassionante, con un esito potenzialmente molto aperto.

Le Pantere si presenteranno all’appuntamento dopo aver sconfitto Novara per 3-0 e andranno a caccia della settimo sigillo consecutivo, l’ottavo della propria storia (si tratta della decima finale di fila per la corazzata veneta). Le Campionesse del Mondo hanno invece sudato contro Chieri e l’hanno spuntata al tie-break per meritarsi la possibilità di disputare la prima finale della propria storia in questa competizione, con l’obiettivo di fare festa come riuscito un paio di mesi fa in Brasile.

Il sestetto di coach Daniele Santarelli sarà trascinato dall’opposto Isabelle Haak, dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, dalle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, dalle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, dal libero Monica De Gennaro. A guidare la formazione allenata da Marco Gaspari saranno la bomber Ekaterina Antropova, la regista Maja Ognjenovic, i martelli Avery Skinner e Caterina Bosetti, le centrali Camilla Weitzel ed Emma Graziani, il libero Brenda Castillo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Scandicci, finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai2; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-SCANDICCI, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Domenica 25 gennaio

Ore 15.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA FINALE COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.