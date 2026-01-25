LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello si gioca la medaglia di bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026, il palio c’è la medaglia di bronzo.

Archiviata la partita persa contro la Serbia, il Settebello torna in vasca con l’obiettivo di salire sull’ultimo gradino del podio continentale. Gli azzurri guidati da Sandro Campagna, rinnovati dalla presenza di numerosi giovani, hanno dimostrato carattere durante la semifinale.

Come detto dopo il buon inizio ai gironi il Settebello si è arreso in semifinale contro i padroni di casa della Serbia per 17-3. Partita combattuta ma mai veramente alla portata della nazionale azzurra. Vista la giovane età del gruppo azzurro che si prepara per le future competizioni. L’Italia può comunque sorridere con questo nuovo ciclo nel caso della vittoria della medaglia di bronzo, di contro l’Italia se la dovrà vedere con la Grecia che cerca una medaglia da oramai tantissimo tempo.

Per il commissario tecnico Sandro Campagna sarebbe un grande inizio partire con una medaglia per questo gruppo, Serbia e Ungheria si sfideranno per l’oro dopo la fine della sfida tra Italia e Grecia. Resta comunque un grande percosso quello di questo nuovo Settebello in campo europeo.

Le rosa dell’Italia:

ITALIA: Marco Del Lungo, Franceco Cassia, Jacopo Alesiani, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Alessandro Carnesecchi, Francesco De Michelis, Alessandro Balzarini, Mattia Antonucci. All. Alessandro Campagna

