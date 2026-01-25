A che ora gli sport invernali oggi: programma 25 gennaio, tv, streaming

Oggi, domenica 25 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo speed skating, lo sci di fondo, il salto con gli sci, e lo sci alpinismo.

Nello sci alpino, per la Coppa del Mondo di Spindleruv Mlyn, vedremo all’opera nello slalom femminile Anna Trocker, Lara Della Mea e Giorgia Collomb, già in gara nel gigante di ieri, alle quali si aggiungeranno Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio.

Per quanto concerne, invece, la Coppa del Mondo di Kitzbuehel di sci alpino, nello slalom maschile saranno protagonisti sei italiani, ovvero Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 25 gennaio

1.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni HS137 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

3.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: HS137 femminile – discovery+

8.00 Sci di fondo, Marcialonga – Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW

9.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn: slalom femminile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

9.30 Slittino alpino, Europei Laas: doppio – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Comapedrosa: vertical maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: slalom maschile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

11.00 Slittino alpino, Europei Laas: singolo femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 20 km tc mass start femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

11.45 Slittino alpino, Europei Laas: singolo maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn: slalom femminile, 2a manche – Rai 2 HD poi dalle 13.00 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

13.00 Slittino alpino, Europei Laas: staffetta a squadre – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: slalom maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

14.00 Speed skating, Coppa del Mondo Inzell: 500, mass start e team sprint (uomini e donne) – discovery+, YouTube Skating ISU

14.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 20 km tc mass start maschile – Rai Play Sport 2, discovery+, dalle 14.30 (al termine dello sci alpino) anche su Eurosport 2 HD e DAZN

15.15 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto Na Morave: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.15 Salto con gli sci, Mondiali Volo Oberstdorf: team HS235 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.15 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto Na Morave: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN